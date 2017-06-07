Финансовая комиссия обсудила с заинтересованными группами проект закона о налоге на сладкие напитки

Сегодня на заседании финансовой комиссии Рийгикогу представители заинтересованных групп представили свои позиции и предложения в связи с инициированным правительством проектом закона о налоге на сладкие напитки (457 SE), передает пресс-служба парламента.

”В ходе конструктивного обсуждения мы выслушали аргументы ”за” и ”против”. В ходе производства по законопроекту мы постараемся по возможности найти решения для отмеченных проблем”, — сказал председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин. Он добавил, что комиссия обсуждала как воздействие на здоровье, так и воздействие на торговлю и пищевую промышленность.

В заседании комиссии участвовали представители Эстонского союза производителей продуктов питания, Союза коммерсантов Эстонии, Эстонского союза производителей безалкогольных напитков, Торгово-промышленной палаты и AS Tallink Grupp. С пояснениями выступили представители Министерства финансов, Министерства социальных дел и Министерства по делам сельской жизни.

После встречи были рассмотрены предложения о внесении поправок, представленные к данному законопроекту. Часть из них была основана на предложениях заинтересованных групп.

Налог на сладкие напитки побуждает население вести более здоровый образ жизни. Его основная цель — побудить производителей снизить содержание сахара в напитках и побудить потребителей меньше потреблять сладкие напитки. Налог также преследует фискальные цели.

Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о налоге на сладкие напитки (457 SE) пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 14 июня. Комиссия предложила завершить второе чтение законопроекта.