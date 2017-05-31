Финансовая комиссия обсудила пресечение отмывания денег

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила поправки к закону, связанные с введением в ЕС новых стандартов по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. На заседание комиссии были приглашены представители заинтересованных групп, которые представили свои предложения. В обсуждении участвовали представители Союза банков Эстонии, MTÜ Finance Estonia и Министерства финансов, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин отметил, что законопроект повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. ”Необходимо уточнить систему установления тождественности личности, чтобы обеспечить прозрачность банковских услуг”, — сказал Стальнухин.

Инициированный правительством 4 мая проект закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE) является новой редакцией ранее принятого закона. Необходимость для этого возникла в связи с новыми стандартами по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма и их перенятием в право ЕС.

Законопроект предусматривает изменить услуги коммерческого регистра. В дальнейшем юридические лица смогут хранить данные о своих фактических выгодоприобретателях в коммерческом регистре. Другие лица также смогут получить к ним доступ через регистр в электронном виде. Помимо этого, появится регулирование передачи информации о банковских и платежных счетах компетентным учреждениям.

На сегодняшнем заседании финансовая комиссия также рассмотрела с представителями Министерства финансов предложения и мнения, представленные в связи с проектом закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете (456 SE). Законопроект предусматривает, что в основу ляжет фискальная политика с перспективой на несколько лет.

Правила сбалансированности бюджета также будут соблюдаться в среднем в течение периода в несколько лет. Профициты предыдущих лет можно будет использовать в качестве инвестиций в размере до 0,5% от ВВП.

Торгово-промышленная палата, Канцлер права и Государственный контроль представили в письменном виде свои мнения и предложения, в которых они обратили внимание на ряд обстоятельств.

Председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин пояснил, что комиссия рассмотрит представленные предложения на следующем заседании и сформирует в их отношении свои позиции. ”При введении поправок мы будем исходить из того, чтобы финансовое положение государства было устойчивым в долгосрочной перспективе. В то же время мы хотим подходить к планированию государственного бюджета более гибко”, — сказал Стальнухин.

Торгово-промышленная палата не поддерживает структурный дефицит государственного бюджета в 0,5%, который позволит без дополнительных условий составить бюджет с дефицитом, если в предыдущих годах в бюджете был профицит.

Канцлер права сослалась на оценку пленума Государственного суда, согласно которой, бюджетная компетенция Рийгикогу — одна из самых важных компетенций парламента. По оценке канцлера права, положения законопроекта могут противоречить Конституции и потому, что они чрезмерно ограничивают возможности Рийгикогу принимать существенные решения о политических приоритетах государства на следующий год. Финансовая комиссия решила направить мнение канцлера права конституционной комиссии для получения мнения.

По оценке Государственного контроля, помимо прочего при внесении изменений нужно также учитывать принцип разделения и сбалансированности властей.

Финансовая комиссия продолжит обсуждение этой темы.