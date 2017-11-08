Финансовая комиссия обсудила поправки к законопроекту о госбюджете

Во вторник, 7 ноября, на заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела 50 поправок, представленных к Закону о государственном бюджете на 2018 год. Часть из них была направлена на то, чтобы привести бюджет к структурному балансу, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Финансовая комиссия подготовила 20 поправок. В основном это технические изменения в подведомственных министерствам сферах, а также уточнения и дополнения содержания статей. Изменения, предложенные комиссией, составлены на основании дополнительной информации, полученной из министерств.

Фракция Свободной партии представила 27 поправок, фракция Консервативной народной партии Эстонии — 14 поправок, фракция Партии реформ — 4 поправки. Пять депутатов Рийгикогу подали каждый по одной поправке.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, после рассмотрения эти поправки не нашли поддержки, потому что предлагаемые источники покрытия изменили бы заявленные в государственном бюджете пропорции и способы достижения поставленных целей.

Бюджет на будущий год учитывает рост экономики в 3,3% и запланирован с дефицитом в 0,25%. Согласно законопроекту, объем инвестиций и расходов государства составит 10,58 миллиарда евро. Объем доходов — 10,33 миллиарда евро. По сравнению с 2017 годом расходы вырастут на 922 миллиона евро, т.е. на 9,5%. Доходы вырастут на 986 миллионов евро, т.е. на 10,6%.

На заседании комиссии генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд также представил обзор деятельности департамента и информацию о налоговых поступлениях в этом году.

Второе чтение проекта Закона о государственном бюджете на 2018 год (521 SE) по плану пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 15 ноября.