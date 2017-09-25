Финансовая комиссия не поддержала принятие закона о налоге на сладкие напитки в неизмененном виде

Сегодня на заседании финансовая комиссия обсудила непровозглашенный президентом закон о налоге на сладкие напитки, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Михаила Стальнухина, при принятии решения члены комиссии учли представленное на прошлой неделе мнение конституционной комиссии, согласно которому закон не противоречит Конституции. Большинство членов финансовой комиссии разделили это мнение.

В то же время члены комиссии признали, что закон надо вновь открыть для поправок. Это необходимо хотя бы потому, что в неизмененном виде между принятием закона и его вступлением в силу не осталось бы достаточно времени. Это также позволит устранить возможные проблемы, связанные с применением закона, на которые в своем решении обратила внимание Президент Республики.

Участвовавший в заседании комиссии министр финансов пояснил, что государственный бюджет на следующий год данный налог не учитывает.

”Исходя из этого финансовая комиссия не поддержала принятие закона в неизмененном виде”, — сказал Стальнухин. Он добавил, что налог на сладкие напитки не будет введен с 1 января 2018 г. Ситуация прояснится, скорее всего, весной, во время составления бюджетной стратегии.