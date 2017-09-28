Финансовая комиссия инициировала производство по госбюджету на следующий год

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу инициировала проект закона о государственном бюджете на 2018 год (521 SE). На заседании пояснения к проекту дал министр финансов Тоомас Тынисте, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, в ходе производства запланировано провести подробные дискуссии с представителями министерств. Также планируется тщательно проанализировать мнения всех экспертов. Бюджет на будущий год учитывает рост экономики в 3,3% и запланировал 0,25% минус. Сегодня на заседании комиссия сосредоточилась на стимулировании экономики и дефиците бюджета.

”Финансовая комиссия запланировала встречи с представителями Банка Эстонии и представителями совета по бюджету. Эти учреждения указывали на необходимость сбалансировать бюджет”, — сказал Стальнухин.

Согласно проекту закона о государственном бюджете на 2018 год, объем инвестиций и расходов государства составит 10,58 миллиарда евро. Объем доходов — 10,33 миллиарда евро. По сравнению с 2017 годом расходы вырастут на 922 миллиона евро, т.е. на 9,5%. Доходы вырастут на 986 миллионов евро, т.е. на 10,6%.

Деятельность, финансируемая из бюджета, поддерживает четыре приоритета, обозначенных правительством в государственной бюджетной стратегии: стимулировать рост экономики Эстонии, повышать численность населения Эстонии, укреплять безопасность, а также повышать благосостояние и укреплять сплоченность общества.

Финансовая комиссия приняла решение направить проект закона о государственном бюджете на следующий год (521 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 18 октября. Комиссия предложила завершить первое чтение.