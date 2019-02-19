Финансовая инспекция предписала закрыть эстонский филиал Danske Bank

Надзорный орган пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время, сообщил 19 февраля новостной портал ERR.ee.

Danske Bank подозревается в содействии масштабному отмыванию денег в своем эстонском филиале, через который в 2007-2015 годах прошло около 200 млрд евро сомнительного происхождения, часть этих средств поступала из России и других бывших республик СССР.

Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена, а в нескольких странах-членах ЕС начался пересмотр правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.