Руководство Финансовой инспекции сделало паевому товариществу Balti Kindlustusmaakler предписание, которым предприятию запретили заключение маклерских договоров и посредническую деятельность страхового маклера.

Ограничение не устанавливают на помощь клиенту в администрировании и выполнении его страхового договора в части страховых договоров, в которых посредничали до вступления предписания в силу, сообщила инспекция.

По данным Коммерческого регистра, фирма Balti Kindlustusmaakler OÜ до ноября прошлого года принадлежала Аэт Пеэтсо, Прийту Ыйспуу, Pindi Kinnisvara и Realia Grupp. С ноября единственным владельцем и членом правления предприятия является Пеэтсо.

В 2001 году предприятие возглавило составленный Äripäev рейтинг страховых фирм.

В 2015 году оборот предприятия составлял всего 32 000 евро, две трети из которого был ущерб.