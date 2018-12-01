Финансовая инспекция оштрафовала предпринимателя, занимавшегося рыночными манипуляциями

Финансовая инспекция назначила Доборовичу 1000 евро штрафа, ALT Home OÜ — 13 000 евро, а ALT Computers OÜ — 2000 евро.

Причина назначения штрафов — Доборович, действуя как руководитель данных фирм, провернул с 12 апреля по 15 июня этого года от их имени и за их счет рыночные манипуляции с паями Baltic Horizon Fund, взятыми на торги на регулируемый рынок ценных бумаг, организованный Nasdaq Tallinn.