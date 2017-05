Финансист из Латвии оказался посредником между российскими банками и Марин Ле Пен

Финансовый консультант, живущий в Латвии и управляющий офшорными активами богатых россиян, оказался посредником при выдаче российским банком кредита ”Национальному фронту” — французской националистической партии Марин Ле Пен, кандидата на выборах президента Франции, пишет rebaltica.lv.

Вилис Дамбиньш — директор управляющей компании, среди клиентов которой — родственники специального представителя президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Бабакова. Как выяснили в ходе совместного расследования журналисты Re:Baltica и французского онлайн-издания Mediapart.fr, Дамбиньш лично встречался как минимум с двумя высокопоставленными представителями ”Национального фронта” Марин Ле Пен и обсуждал с ними возможности предоставления партии очередного кредита из России.

17 марта 2016 года в Женеве Дамбиньш встретился с депутатом Европарламента Жан-Люком Шафхаузером (Jean-Luc Schaffhauser). Шафхаузер, наряду с Александром Бабаковым, сыграл ключевую роль в получении ”Национальным фронтом” первого кредита из России. Шафхаузер подтвердил, что на встрече обсуждалась возможность сотрудничества с российскими банками, и Дамбиньш предложил услуги нескольких организаций, в том числе банк ”Стратегия”.

”Получив первый кредит [в Первом Чешско-Российском Банке], мы не могли получить следующий кредит в крупных российских банках, это выглядело бы слишком странно с политической точкой зрения, — объяснил депутат журналистам Mediapart. — Мы оказались на неизведанной территории, и Вилис предложил новые банки. Я сам не хотел в это вникать”. Шафхаузер признал, что Дамбиньш действовал по инструкции, полученной от Бабакова. Депутат назвал Бабакова патриотом и человеком, ”облеченным публичной властью”.

Жан-Люка Шафхаузер утверждает, что передал материалы встречи своим юристам и поручил им поиски кредиторов. По его словам, он не знает, что произошло потом. Между тем на следующий день, 18 марта 2016 года, кредит, полученный ”Национальным фронтом” от Первого чешско-российского банка был переуступлен малоизвестной московской фирме ”Конти” . По словам Шафхаузера, партия направила официальное письмо в российский Центробанк. В ЦБ посоветовали не платить по кредиту, сочтя решение о его продаже фирме ”Конти” актом мошенничества.

Как видно из внутренних документов ”Национального фронта”, три месяца спустя — в июне 2016 года — партия решила взять кредит в три миллиона евро (под шесть процентов годовых) в московском банке ”Стратегия” для финансирования предвыборных кампаний. Спустя еще месяц этот банк лишился лицензии — по тому же сценарию, что и Первый Чешско-Российский Банк (чья лицензия была отозвана вскоре после выдачи девятимиллионного кредита ”Национальному фронту”). По данным источников, после закрытия банка ”Стратегия” обсуждалась возможность привлечения кредита в банке НКБ, который в декабре 2016 года также потерял лицензию.

Казначей ”Национального фронта” Валлеран де Сен-Жюст (Wallerand de Saint-Just) заявил Mediapart, что партия не брала кредит в банке ”Стратегия”. Он добавил, что это был всего лишь запасной план, который так и не был приведен в действие, а после вопроса о банке НКБ повесил трубку.

Валлеран де Сен-Жюст был вторым представителем ”Национального фронта” встретившимся с латвийским посредником Вилисом Дамбиньшом. Эта встреча произошла 4 ноября 2016 года в Париже в пятизвездочном отеле Peninsula.

Рассказывать об этой встрече де Сен-Жюст отказался. Дамбиньш отказался обсуждать детали своих деловых встреч, сославшись на профессиональную этику финансового консультанта. Он также отказался дать интервью журналисту Re:Baltica. В электронном письме Дамбиньш заявил, что никогда не был посредником при получении ”Национальным фронтом” кредитов в российских банках, и не является представителем Александра Бабакова (сам Бабаков на письмо с просьбой о комментарии не ответил).

”Я никогда, ни прямо, ни косвенно, ни лично, ни в качестве представителя организации не принимал участия в операциях, о которых вы говорите, в том числе и от лица господина Бабакова, — написал Дамбиньш. — Добавлю, что ни господин Бабаков, ни связанные с ним организации не являются моими клиентами”.

Однако это заявление противоречит данным, обнаруженным в ”Панамском архиве” — массиве документов панамской фирмы Mossack Fonseca, публикация которых раскрыла сеть тайных офшоров, использовавшихся коррумпированными политиками и бизнесменами для сокрытия финансовых преступлений.

Связь с Бабаковым

В неприметном здании на одной из центральных улиц столицы Латвии — Риги — расположился офис люксембургской компании Financiere Egine.

До середины 2015 года официальным управляющем этой компании был Вадим Гинер — сын известного российского бизнесмена Евгения Гинера (Вадим также является собственником московского футбольного клуба ЦСКА). Затем управление фирмой было передано Вилису Дамбиньшу и его партнерам.

Financiere Egine — одна из многих фирм, зарегистрированных по этому адресу. В действительности здесь находится офис всего двух финансовых консультантов: Вилиса Дамбиньша и Валтса Вигантса. Их основное занятие — управление активами лиц, которые хотят остаться неизвестными.

Дамбиньш и Вигантс — одноклассники. В начале 1990-х годов они были известны как президент и вице-президент одного из множества латвийских банков — Lainbanka. В нем, в частности, хранились деньги министерства обороны России, предназначавшиеся для выплаты пенсий живущим в Латвии советским военным пенсионерам. В 1995 году Дамбиньша и Вигантса ненадолго — но с большим шумом — задержали по обвинению в мошенничестве, которые оба отвергли. Lainbanka не пережил скандала, но оба банкира продолжили успешно заниматься финансами и офшорами.

Так, Дамбиньш работал директором V.D. Nominees Limited — компании, зарегистрированной на Маршалловых островах, столь популярных среди владельцев офшоров. Согласно информации из ”Панамского архива”, V.D. Nominees Limited управляла компаниями AED International Ltd. и NYX Management Limited, зарегистрированными на Британских Виргинских островах.

Совладельцами NYX Management Limited в свою очередь являются российские бизнесмены Михаил Воеводин и Евгений Гинер, чья семья наряду с ЦСКА владеет значительными активами в украинской энергетике.

Бабков и Гинер считаются настоящими владельцами холдинга, управляющего энергетическими активами, преимущественно украинскими. Штаб-квартира этой компании — VS Energy Latvia — располагается по тому же адресу, что и рижский офис Дамбиньша и Вигантса.

Официально VS Energy Latvia управляет Вигантс, а владеют ей две компании, зарегистрированные на Кипре. Их конечные бенефициары неизвестны — информация о них теряется на Сейшельских островах. В последней опубликованной отчетности (за 2015 года) указано, что VS Energy Latvia инвестировала в свои дочерние компании 97 миллионов евро. Украинский бизнес ведется через одну из дочерних компаний — VS Energy International N.V., которая зарегистрирована в Нидерландах. До 2005 года членом правления VS Energy International N.V. был Александр Бабаков.

Бабаков также сыграл ключевую роль в предоставлении ”Национальному фронту” кредита на 9,4 миллиона евро от Первого Чешско-Российского Банка, который до закрытия в декабре 2016 года принадлежал Роману Попову — олигарху, близкому к Кремлю. Как отмечал Bloomberg, после отзыва лицензии у ПЧРБ-Банка ”Национальный фронт” столкнулся с трудностями в поиске нового кредита — на 20 миллионов евро — для финансирования президентской кампании Марин Ле Пен в 2017 году.

Александр Бабаков находится в санкционном списке Евросоюза и не может путешествовать в ЕС. Возможно, поэтому ему потребовались услуги посредника.

Тайные выплаты

Из ”Панамского архива” можно узнать еще об одной компании с Виргинских островов, которой управляет дуэт финансистов из Риги. Это фирма Spencerdale Limited. С ее счета в одном из рижских банков был сделан платеж на счет Mossack Fonseca — Валтс Вигантс запрашивал документы AED International Ltd. и NYX Management Limited; Mossack Fonseca предоставляет эту услугу за деньги.

По данным Re:Baltica и Mediapart, в 2014 и 2015 годах Spencerdale через люксембургскую компанию East West Communication Group выплатила 250 тысяч евро исследовательскому центру Académie Européenne, одним из основателей которого является Жан-Люк Шафхаузер. Дамбиньш уверяет, что ничего не знает об этой выплате.

Шафхаузер никогда не скрывал, что считает выгодным сотрудничество с Россией и Владимиром Путиным. Он был в числе западных политиков, которые признали легитимность референдума 2014 года, по которому Крым вошел в состав России. В 2014 году он также признавал, что получил 140 тысяч евро за помощь в привлечении ”Национальным фронтом” кредита из России через люксембургскую фирму, назвать которую он отказался.

Марин Ле Пен в марте 2017 года встретилась в Москве с Владимиром Путиным. Путин заявил, что не пытается повлиять на исход президентских выборов во Франции, и согласился встретиться с Ле Пен только потому, что та представляет ”быстро растущий в Европе политический спектр”. Ле Пен, в свою очередь, призвала отменить антироссйиские санкции, назвав их контрпродуктивными.