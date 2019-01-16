FinanceEstonia: С пенсионной системой экспериментировать нельзя

Вместо экспериментов с существующей пенсионной системой представительская организация финансового сектора FinanceEstonia советует искать способы увеличения доходности для владельцев пенсионных вкладов и привлечения дополнительного финансирования от частного сектора, например, способствуя внедрения пенсии от работодателя.

”Решения, принимаемые в отношении пенсионной системы, будут оказывать на нашу жизнь влияние на протяжении следующих десятилетий. Вопрос не только в размере пенсии, но еще и в том, способно ли государство обеспечить своим гражданам чувство уверенности, показав, что их экономическое будущее в Эстонии защищено и после окончания активного трудового возраста", — прокомментировал член правления FinanceEstonia Райно Парон.

Он подчеркнул, что функционирующая пенсионная система важна для безопасности и стабильности экономики всей страны. — Нынешнюю систему, разумеется, следует улучшать. Но прежде, чем мы начнем разрушать ее в популистских целях, стоит взглянуть на опыт Брекзита и последствия для экономики страны и благосостояния жителей, которые могут иметь место, если таким разноплановым темам начинают громко предлагать слишком простые решения”.

Вместо разрушения существующей и функционирующей пенсионной системы FinanceEstonia рекомендует искать возможности привлечения дополнительного финансирования от частного сектора и поддерживать инвестиции пенсионных фондов в эстонскую экономику.