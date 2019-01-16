FinanceEstonia: С пенсионной системой экспериментировать нельзя
По словам представителей FinanceEstonia, идея об отказе от второй пенсионной ступени опасна, и такой шаг повлек бы за собой весьма тяжелые экономические последствия.
По словам представителей FinanceEstonia, идея об отказе от второй пенсионной ступени опасна, и такой шаг повлек бы за собой весьма тяжелые экономические последствия.
Вместо экспериментов с существующей пенсионной системой представительская организация финансового сектора FinanceEstonia советует искать способы увеличения доходности для владельцев пенсионных вкладов и привлечения дополнительного финансирования от частного сектора, например, способствуя внедрения пенсии от работодателя.
”Решения, принимаемые в отношении пенсионной системы, будут оказывать на нашу жизнь влияние на протяжении следующих десятилетий. Вопрос не только в размере пенсии, но еще и в том, способно ли государство обеспечить своим гражданам чувство уверенности, показав, что их экономическое будущее в Эстонии защищено и после окончания активного трудового возраста", — прокомментировал член правления FinanceEstonia Райно Парон.
Он подчеркнул, что функционирующая пенсионная система важна для безопасности и стабильности экономики всей страны. — Нынешнюю систему, разумеется, следует улучшать. Но прежде, чем мы начнем разрушать ее в популистских целях, стоит взглянуть на опыт Брекзита и последствия для экономики страны и благосостояния жителей, которые могут иметь место, если таким разноплановым темам начинают громко предлагать слишком простые решения”.
Вместо разрушения существующей и функционирующей пенсионной системы FinanceEstonia рекомендует искать возможности привлечения дополнительного финансирования от частного сектора и поддерживать инвестиции пенсионных фондов в эстонскую экономику.
”Ссылаясь на утверждение об исторически низкой производительности эстонских пенсионных фондов, часто пытаются утверждать, что экономически более целесообразно было бы просто потратить имеющиеся в пенсионных фондах средства. Это очень недальновидный подход. Следует, скорее, расширять ассортимент доступных людям нацеленных на инвестирование и накопления финансовых продуктов. Более активная конкуренция и сокращение инвестиционных ограничений дали бы позитивный толчок и производительности. Более крупные накопления домохозяйств обеспечивают людям благополучие в будущем”, — сказал член правления FinanceEstonia Ааре Таммемяэ.
”Для большой части населения накопления пенсионных фондов являются практически единственными сбережениями. Статистика управляющих фондами демонстрирует, что среди людей с одинаковым уровнем доходов те, кто присоединились ко второй ступени, сберегают значительно больше тех, кто к ней не присоединились”, — заверил председатель правления FinanceEstonia Андрус Альбер.
Вместо разрушения второй ступени можно было бы дать людям возможность добровольно вкладывать в нее более крупные суммы.
Также FinanceEstonia рекомендует поощрять предприятия в качестве части системы оплаты начинать использовать пенсионное страхование, сделав более выгодным, например, реализацию системы пенсий от работодателя. При этом у работодателей могла бы быть возможность на добровольной основе делать взносы из фонда зарплаты работника в третью пенсионную ступень таким образом, чтобы это не приводило к дополнительной налоговой нагрузке.
17 января в 15:00 в таллиннском отеле Meriton (Toompuiestee 27) FinanceEstonia организует дискуссию ведущих партийных политиков и лидеров общественного мнения ”Эстонская пенсионная система — сносить или строить?”, в фокусе которой будут вопросы о необходимости изменения пенсионной системы в стране.
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