Фильмы Кинофестиваля темных ночей можно будет посмотреть в автобусах

На этой неделе открывается Кинофестиваль темных ночей (PÖFF), фильмы с которого смогут посмотреть и пассажиры автобусов. При помощи персональных развлекательных устройств Lux Express пассажиры смогут увидеть наиболее популярные ленты, которые демонстрировались на PÖFF в предыдущие годы, значится в пресс-релизе.

Руководитель фестиваля Тийна Локк с радостью отмечает поддержку Lux Express. ”Приятно видеть, как качественное киноискусство становится для людей все более доступным и удобным для просмотра. Мы рады, что Lux Express делает свой вклад для того, чтобы пассажиры смогли насладиться лучшими лентами прежних кинофестивалей с помощью персональных развлекательных устройств. Кроме того, компания предоставляет важным гостям фестиваля качественный транспорт. То есть можно сказать, что если обычно мы пытаемся привести людей к киноискусству, то Lux Express доносит киноискусство прямо до людей”, — сказала Локк.

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, сотрудничество с PÖFF в этом году является для предприятия важным знаком доверия. ”Соучастие в таком амбициозном начинании как PÖFF вызывает чувство гордости. Кинофестиваль показывает, что в маленькой Эстонии достаточно предприимчивых и серьезных людей, способных привлечь внимание во всем мире, и нам отрадно внести свой вклад в успешное проведение фестиваля. Уже сегодня мы знаем о 30 почетных гостях, членах жюри и кинодеятелях, которых мы будем перевозить на наших автобусах в рамках фестиваля, как и других гостей PÖFF”, — описывает Трейер.

В этом году партнером по автобусным перевозкам PÖFF стала компания Lux Express, удобными автобусами которой гости будут прибывать из Вильнюса, Риги и Петербурга на фестиваль, который продлится 17 дней. Также внутри республики компания предложит транспорт для важных гостей как на разные мероприятия кинофестиваля в Таллинне, так и в рамках детской и молодежной фестивальной программы в Тарту.

Для пассажиров Lux Express в рамках фестиваля открывается возможность во время поездок посмотреть кино мирового уровня — при помощи персональных развлекательных устройств в автобусах можно будет увидеть признанные ленты прошлых фестивальных программ, например: ”Девушка из Дании” (The Danish Girl, 2015), ”Довольно слов” (Enough Said, 2016), ”Стив Джобс” (Steve Jobs, 2015), ”В доме” (Dans La Maison, 2012), ”Чёрный альпинист” (Must Alpinist, 2015) ja ”Выживут только любовники” (Only Lovers Left Alive, 2014).

В этом году Кинофестиваль темных ночей откроется уже в 21 раз. Торжественная церемония открытия состоится 17 ноября в Концертном доме Nordea. За более чем двухнедельную программу фестиваля будет продемонстрировано сотни фильмов с разных частей света.

Выступающая партнером фестиваля эстонская автобусная компания Lux Express обладает международной сетью маршрутов и предлагает пассажирам удобные поездки во многих направлениях. В автобусах Lux Express установлены персональные устройства для развлечения, управляемые прикосновениями, а также у каждой пары сидений есть розетка для зарядки электроприборов (220 V). В автобусах Lux Express удобные сидения с регулируемой спинкой и достаточно пространства для ног. Каждое сидение оборудовано ремнями безопасности. Во всех автобусах бесплатный WiFi, кондиционер и туалет.