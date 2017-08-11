Фестиваль мнений в Пайде получит собственную мачту мобильной связи

На этой неделе в Пайде состоится фестиваль мнений, который примет около 10 тысяч человек. По этому случаю Tele2 временно разместит в столице Ярвамаа передвижную базовую станцию и в шесть раз увеличит емкость сети в месте проведения мероприятия для обеспечения всем его участникам доступа к быстрому 4G-интернету, значится в пресс-релизе.

”Во время проведения фестиваля в Пайде будет действовать передвижная базовая станция высотой 17 метров, кроме того в центре фестивальной зоны Tele2 дополнительно развернет по 6 секторов 4G и 3G, в том числе секторы 2G, предназначенные для разговорной связи. Эти меры позволят всем участникам масштабного мероприятия беспрепятственно обмениваться мнениями со своими единомышленниками и иметь полное представление о ходе интересных дискуссий”, — сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма. Также он уточнил, что передвижная базовая станция будет установлена на холме Валлимяэ в Пайде.

Коммуникационное решение Tele2 основывается на технологии агрегации несущих частот 1800 МГц и 2100 МГц, которая поддерживает услугу мобильного 4G-интернета с входящей скоростью соединения до 300 Мбит/с; дополнительные объемы 3G предлагаются на частоте 2100 МГц и 2G — 1800 МГц. Кроме того, Tele2 увеличит мощность базовых станций, расположенных в Пайде и его окрестностях.

”Подобные специальные решения мы применяем во время массовых мероприятий с участием не менее 10 — 20 тысяч человек, например, на Певческих праздниках и фестивалях Õllesummer”, — сообщил Сеэма. Пропускная способность действующих базовых станций увеличивается также при проведении концертов на Таллиннском Певческом поле. По словам Сеэма, Tele2 всегда держит наготове передвижную базовую станцию для выезда на крупные мероприятия.

Прошлогодний фестиваль мнений в Пайде собрал более 10 тысяч участников.