08.01.2018, 21:30

Фермеры безутешны: заготовленное на берегах Эмайыги сено затопило

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Emajõgi ajab üle kallaste Käreveres
Emajõgi ajab üle kallaste KäreveresFoto: Argo Ingver

Заливные поля на берегах Эмайыги затопило. Фермеры, заготавливавшие там летом сено, теперь не могут даже забрать его оттуда. Издалека выглядит, как будто по воде плывет множество белых лебедей.

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