Фермеры безутешны: заготовленное на берегах Эмайыги сено затопило

Заливные поля на берегах Эмайыги затопило. Фермеры, заготавливавшие там летом сено, теперь не могут даже забрать его оттуда. Издалека выглядит, как будто по воде плывет множество белых лебедей.
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Заливные поля на берегах Эмайыги затопило. Фермеры, заготавливавшие там летом сено, теперь не могут даже забрать его оттуда. Издалека выглядит, как будто по воде плывет множество белых лебедей.
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