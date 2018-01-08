Фермеры безутешны: заготовленное на берегах Эмайыги сено затопило

Emajõgi ajab üle kallaste Käreveres Foto: Argo Ingver

Заливные поля на берегах Эмайыги затопило. Фермеры, заготавливавшие там летом сено, теперь не могут даже забрать его оттуда. Издалека выглядит, как будто по воде плывет множество белых лебедей.