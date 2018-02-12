Фермер: в магазине молоко стоит так же, а я теряю 20 000 евро каждый месяц!

В декабре прошлого года средняя закупочная цена молока в Эстонии составляла 331,7 евро за тонну, но уже в этом месяце упала до 290 евро, пишет Eesti Päevaleht.

По словам хозяина хутора Кисса-Мярди Вяйно Вийдебаума, спад продолжался последние четыре месяца. ”В феврале цена была 289 евро, но когда я смотрю на цены в магазинах, то не вижу, чтобы что-то снизилось”, — сказал он.

Член правления Татруского товарищества производителей молочной продукции Сулев Куус говорит, что в падении виноват торговый сектор. ”Так много сетей и магазинов, которые продают молочную продукцию со сроком годности, истекающим завтра или послезавтра. Это показывает, что покупателей нет и большая часть молока просто выбрасывается. Эту разницу должен оплачивать сам магазин, в связи с чем он и придерживается такой высокой цены”, — пояснил Куус.

Закупочные цены во многом определяют такие крупные производства как Valio и Farmi. ”Ты можешь, конечно, торговаться, но в этом нет смысла”, — сказал Куус. Его фирма Teedla Mõis OÜ из-за падения цен теряет около 20 000 евро в месяц: ”Падение цен откладывает инвестиции и вызывает необходимость пересмотра зарплат работникам. Опять начинается этот режим экономии”.

Вице-канцлер Министерства сельской жизни Марко Горбан признает, что падение цен не может радовать производителей, но, по его оценке, о кризисе сейчас говорить не приходится.

”Нынешнее падение цен вызвано соотношением спроса и предложения. После кризиса на рынке 2016 года закупочная стоимость молока стала быстро расти, что стимулировало производителей к увеличению производственных объемов. Например, за первые 11 месяцев 2017 года молочные поставки в ЕС увеличились на 1,5%. Рост производства вызвал падение цен. На фоне общего роста нынешнего производства можно прогнозировать, что в 2018 году средняя цена будет ниже, чем в прошлом”, — сказал он и добавил, что в свете недавнего кризиса в секторе необходимо пристально следить за происходящими процессами.