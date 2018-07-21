”Феноменальная наглость!” Показания спидометра продающегося в Эстонии авто оказались в три раза меньше реальных

Читатель Delfi рассказал, что нашел на сайте auto24 объявление о продаже подержанного автомобиля Volkswagen Passat с пробегом 188 000 км (за семь лет).

Когда мужчина ”пробил” VIN-код автомобиля через шведский сайт car.info, то увидел, что на самом деле его пробег составляет 614 220 км. ”Феноменальная наглость!” — возмутится он.



О Car.info ифно Delfi писал и ранее. На этом ресурсе собрана информация о зарегистрированных в Швеции автомобилях. Помимо прочего, там представленные данные спидометра, зафиксированные во время прохождения машинами техосмотра.