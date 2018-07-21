21.07.2018, 09:33

”Феноменальная наглость!” Показания спидометра продающегося в Эстонии авто оказались в три раза меньше реальных

 (30)
rus.delfi.ee
EST 16
”Феноменальная наглость!” Показания спидометра продающегося в Эстонии авто оказались в три раза меньше реальных
Foto: Priit Simson

Читатель Delfi рассказал, что нашел на сайте auto24 объявление о продаже подержанного автомобиля Volkswagen Passat с пробегом 188 000 км (за семь лет).

Когда мужчина ”пробил” VIN-код автомобиля через шведский сайт car.info, то увидел, что на самом деле его пробег составляет 614 220 км. ”Феноменальная наглость!” — возмутится он.

О Car.info ифно Delfi писал и ранее. На этом ресурсе собрана информация о зарегистрированных в Швеции автомобилях. Помимо прочего, там представленные данные спидометра, зафиксированные во время прохождения машинами техосмотра.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония

21.07.2018
Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



На Сааремаа произошла авария с участием трех мотоциклов: все оказались в больнице

21.07.2018
Вчера после обеда в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на Сааремаа, где один мотоциклист врезался в другого, а третьему во избежание столкновения пришлось съехать с дороги.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Печальная ситуация в домах призрения: алкоголизм и ссоры перетекают в насилие и убийства

20.07.2018
Работники домов призрения жалуются, что клиенты пьют и становятся агрессивными. За последние пять лет в домах призрения было совершено два убийства. А тем временем жильцы домов призрения становятся все моложе: среди них встречаются клиенты младше 40 лет, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Обманутая в Индии бизнесвумен: почетный консул Эстонии на помощь людям не спешит

20.07.2018
18 июня индийская газета с тиражом более миллиона экземпляров Deccan Chronicle опубликовала в своей сетевой версии статью о том, как эстонского предпринимателя Нелли Осадолор обвели вокруг пальца. Женщина обратилась в полицию города Бангалор с заявлением о том, что одна местная фирма обманула ее почти на 6000 евро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Советнице министра Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

20.07.2018
Посетившая сегодня отделение экстренной медицины Вильяндиской больницы женщина рассказала о том, как прибывшую туда же советницу министра государственного управления Марику Лиллеметс приняли за пять минут, в то время как она и ее бабушка были вынуждены сидеть там часами.
Подробнее