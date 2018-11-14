14.11.2018, 20:30

Фейерверки предложили облагать налогом на роскошь. "Хотите, чтобы в Икла рядом с алкогольным появился магазин фейерверков?"

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
 
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Tallinna ilutulestik ja melu vabaduse väljakult
Aastavahetus Tallinnas Vabaduse väljakulFoto: Martin Dremljuga

Союз спасателей предложил для поддержки спасателей-добровольцев обложить фейерверки налогом на роскошь. Продавцы считают, что это несправедливо, пишет Eesti Päevaleht.

Руководитель фирмы Arnika Эдуард Тани считает, что такой налог на фейерверки окажет влияние, схожее с алкогольными акцизами, когда люди массово начали закупать дешевый алкоголь в Латвии.

"Хотите, чтобы в Икла рядом с алкогольным появился магазин фейерверков?" — возмущается он.

По его словам, фейерверк не является предметом роскоши, поэтому нет оснований облагать его подобным налогом. Тани считает, что фейерверк — это вид искусства, так как люди получают от него впечатления.

"Почему бы нам тогда не обложить налогом дорогие билеты на концерты? Это же большая роскошь, чем ракета за пару евро!" — вопрошает он.

Кроме того, Тани предлагает для поддержки спасателей добровольцев обложить дополнительным налогом зажигалки или табачные изделия: "Как часто причиной лесного пожара была какая-нибудь ракета? А как часто, например, брошенный в лесу на землю окурок?"

Союз спасателей объясняет, что они предложили обложить налогом на роскошь именно фейерверки по примеру Исландии, где успешно действует подобная система, и с налога на фейерверки финансируется деятельность спасателей-добровольцев.

Союз отмечает, что в Эстонии насчитывается более 2000 обученных спасателей-добровольцев и 140 команд, а используемая ими техника устарела. С мая по июнь прошлого года в Эстонии произошло 2843 пожара, при тушении многих из которых были задействованы добровольцы — например, лесной пожар в Википалу.

При этом спасатели признают, что с налога они в лучшем случае получат полмиллиона евро в добавок к двум миллионам от государства, а для нормального функционирования добровольной спасательной службе необходимо 8 миллионов евро.

Как сообщает Министерство внутренних дел, пока Союз спасателей еще не представил министру Андресу Анвельту данную инициативу, которую они обнародовали на онлайн-платформе rahvaalgatus.ee.

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