Фейерверки предложили облагать налогом на роскошь. "Хотите, чтобы в Икла рядом с алкогольным появился магазин фейерверков?"

Руководитель фирмы Arnika Эдуард Тани считает, что такой налог на фейерверки окажет влияние, схожее с алкогольными акцизами, когда люди массово начали закупать дешевый алкоголь в Латвии.

"Хотите, чтобы в Икла рядом с алкогольным появился магазин фейерверков?" — возмущается он.

По его словам, фейерверк не является предметом роскоши, поэтому нет оснований облагать его подобным налогом. Тани считает, что фейерверк — это вид искусства, так как люди получают от него впечатления.

"Почему бы нам тогда не обложить налогом дорогие билеты на концерты? Это же большая роскошь, чем ракета за пару евро!" — вопрошает он.

Кроме того, Тани предлагает для поддержки спасателей добровольцев обложить дополнительным налогом зажигалки или табачные изделия: "Как часто причиной лесного пожара была какая-нибудь ракета? А как часто, например, брошенный в лесу на землю окурок?"

Союз спасателей объясняет, что они предложили обложить налогом на роскошь именно фейерверки по примеру Исландии, где успешно действует подобная система, и с налога на фейерверки финансируется деятельность спасателей-добровольцев.

Союз отмечает, что в Эстонии насчитывается более 2000 обученных спасателей-добровольцев и 140 команд, а используемая ими техника устарела. С мая по июнь прошлого года в Эстонии произошло 2843 пожара, при тушении многих из которых были задействованы добровольцы — например, лесной пожар в Википалу.