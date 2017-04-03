Fazer удалось сохранить прошлогодний оборот в условиях падения рынка

Несмотря на то, что в 2016 году на рынке хлебобулочных изделий наблюдалось падение в размере пары процентов, компании Fazer все же удалось сохранить продажи на прошлогоднем уровне благодаря успеху новых изделий, обладающих множеством дополнительных преимуществ.

В результате компания завершила хозяйственный год с оборотом 16,87 миллионов евро.

По словам директора по продажам Fazer Eesti Райна Пальмисте, потребители во всех странах Балтии стали очень разборчивыми в отношении хлебобулочных изделий. ”Стоит отметить, что эстонские потребители являются наиболее требовательными среди всех соседних республик. Многократный рост продаж изделий, которые считаются более полезными для здоровья или отличаются какими-то необычными добавками, наглядно демонстрирует, что все больше жителей Эстонии каждый день хочет видеть на своем столе что-то интереснее, чем простой черный хлеб или белый батон”, — отметил Пальмисте.

По его словам, за последние несколько лет компания поставила в число своих приоритетов именно расширение ассортимента изделий, обладающих рядом дополнительных преимуществ, что обеспечило стабильность показателей продаж.

”Например, выпущенная в прошлом году кефирная булка Fazer Keefirisai по данным AC Nielsen стала третьей среди лучших новинок в категории эстонских хлебобулочных изделий и в общей сложности пятой среди наиболее продаваемых булочных изделий в Эстонии. Также мы вышли на рынок с различными новинками премиум-класса в совершенно новых категориях — например, мы стали продавать полезные каши и мюсли Alku без сахара, а также рулеты класса люкс из серии Fazer Desserts”, — добавил он.

Пальмисте подтвердил, что в этом году Fazer продолжит удивлять клиентов подобными новинками, обладающими рядом дополнительных преимуществ, и первое такое изделие уже удостоилось очень теплого приема у покупателей. ”Новая серия Juurika от компании Fazer, в составе которой примерно треть ингредиентов приходится на полезные овощи, уже превысила наши самые амбициозные ожидания”, — заявил Пальмисте.

Крупнейшей инвестицией по итогам прошлого года стал успешный запуск новых пекарен Fazer Baker’s Market в продуктовом отделе Таллиннского универмага (Tallinna Kaubamaja Toidumaailm) и магазине Konsum в пярнуском торговом центре Port Artur 2.

Год оказался успешным и в категории сладостей, в которой на рынок была выпущена новая молодежная серия шоколадных плиток Karl Fazer Travel, направленная на любителей путешествий. Также в ассортимент вернулась легендарная серия печенья Domino, в прошлом году значительно расширенная. Хорошие результаты также показали и старые добрые фавориты: по данным AC Nielsen 100-граммовая плитка шоколада Geisha по-прежнему является бесспорным лидером рынка в своем сегменте, а 200-граммовая шоколадка Karl Fazer с цельными лесными орешками занимает уверенную вторую позицию в своей категории.

2016 год оказался успешным для всей группы Fazer, которая в свой юбилейный 125-й год достигла оборота в размере 1,6 миллиарда евро, тем самым улучшив свои прошлогодние результаты на 2%. Прибыль группы достигла 52,7 миллионов евро, что на целых 19% больше, чем в 2015 году.

”Крупнейшим достижением на уровне группы, без сомнения, является тот факт, что после более чем 10-летних усилий нам удалось достичь своей цели — поставлять на все предприятия группы исключительно какао с ферм, соблюдающих принципы справедливого производства, и сделать данную цепь поставок на 100% прозрачной”, — отметил Пальмисте.

Помимо этого, 1 октября компания Fazer открыла в финском городе Вантаа оригинальный посетительский центр, который предлагает всем гостям возможность познакомиться со своим любим брендом новым необычным способом.

Группа Fazer является семейным предприятием, основанным в 1891 году, когда Карл Фацер (Karl Fazer) открыл в Хельсинки свое первое кафе. В настоящее время в портфеле изделий группы представлены сладости, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также готовая еда. Изделия Fazer экспортируются более чем в 40 стран мира, а представительства компании имеются в восьми странах. Среди брендов компании наиболее известными в Эстонии являются Karl Fazer, Geisha, булка Kodusai, черный хлеб Fazer Must, Fazer Finest, Dumle, Tutti Frutti, Marianne и Fazer Desserts.