Fazer приобрел овсяный бизнес Bioferme

Концерн Fazer продолжает реализацию своей стратегии роста, осуществляя инвестиции в развитие сферы овсяных продуктов и купив компанию Bioferme Oy, которая производит ферментированный овсяный кисель Yosa.

Чтобы стимулировать рост нового бизнес-сегмента и, прежде всего, на международном уровне, Fazer запускает новое коммерческое направление Fazer Lifestyle Foods, которое будет сконцентрировано на не содержащих молоко зерновых продуктах и растительных перекусах и закусках.

"Мы очень рады тому, что с покупкой Bioferme мы входим в новый бизнес-сегмент, в котором, несомненно, существует много новых возможностей и огромный международный потенциал", — сказал Кристоф Витцум, президент и исполнительный директор концерна Fazer.

По его словам, здоровый и ресурсосберегающий образ жизни и благополучие являются основными ключевыми словами, лежащими в основе потребительских тенденций во всем мире, и в здешних краях овес, который присутствует на столах многих сотен семей, приобретает репутацию суперпродукта. Помимо растительных перекусов, закусок и напитков, бизнес-направление Fazer Lifestyle Foods также продолжит развитие категории продуктов для завтраков, а также каш и мюслей.

Ежегодный рост рынка растительной продукции в Западной Европе ежегодно составляет около 10%, и по этой причине концерн Fazer также продолжит развитие своего подразделения Fazer Mills, которое работает в Финляндии и Швеции. В течение последних пары лет компания инвестировала в подразделение Fazer Mills почти 30 миллионов евро, и современная мельница для овса, которая была запущена в Финляндии в 2013 году, будет играть важную роль также в истории успеха развития бизнес-сегмента Fazer Lifestyle Foods. В число последних наиболее популярных зерновых продуктов Fazer входит серия здоровых утренних каш и мюслей Alku, которая была запущена в Эстонии в начале года.

С покупкой Bioferme к семейству марочных товаров Fazer также присоединится торговая марка Yosa, которая имеет отличную репутацию в Финляндии, и под которой продаются различные ферментированные овсяные продукты, в числе прочих также продаваемые в Эстонии не содержащие молока йогурты, или овсяные кисели. Сочетание экспертных знаний в области овсяных продуктов компаний Fazer и Bioferme, сильных сторон обоих брендов, портфелей продукции, сетей розничной продажи и финансовой силы дарит участникам сделки уверенность в том, что этот бренд позволит в значительной степени развить растущий рынок.