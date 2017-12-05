Fazer начала выпускать хлеб с насекомыми

В Финляндии компания Fazer начнала продажу хлеба, изготовленного с использованием насекомых, передает ”Интерфакс”.

В компании отметили, что подобный продукт является первым в мире. На каждый хлебец требуется 70 сушеных сверчков — их перемалывают и добавляют в муку.

”Хлеб из сверчков — хороший источник белка, кроме того, насекомые содержат полезные жирные кислоты, кальций, железо, витамин В12”, — рассказал директор по инновациям Fazer Bakeries Юхани Сибаков. Он добавил, что Fazer работала над концепцией сверчковых хлебцев с лета 2016 года и ждала принятия нового закона.

С 1 ноября 2017 года Финляндия вслед за другими европейскими странами (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Швейцария) разрешила разведение и продажу насекомых для употребления в пищу.