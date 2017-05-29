29.05.2017, 19:50

Farmi была вынуждена отозвать партию пудинга из-за ужасного запаха

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rus.delfi.ee
EST
Farmi была вынуждена отозвать партию пудинга из-за ужасного запаха
Facebook

Женщина приобрела в магазине Prisma манный пудинг с клубничным вареньем и, открыв его, обнаружила неприятный запах.

”Купили в Prisma любимый ребенком манный пудинг с клубничным вареньем. Когда мы его открыли, то в нос ударил ужасный металлический запах. Вкус был также ужасным. Я сообщила в Prisma, но утром пудинги с тем же сроком по-прежнему продавались”, — написала клиентка в Facebook.

Производитель пудингов фирма Farmi сообщила на своей странице в Facebook, что отозвала данную партию и принесла извинения. ”Дорогой потребитель, в связи с технологическими проблемами мы вынуждены изъять из продажи манный пудинг с клубничным вкусом со сроком 03.06. В случае проблем, пожалуйста, обращайтесь piim@farmi.ee. На очень жаль и извините!”

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