Farmi была вынуждена отозвать партию пудинга из-за ужасного запаха

Женщина приобрела в магазине Prisma манный пудинг с клубничным вареньем и, открыв его, обнаружила неприятный запах.

”Купили в Prisma любимый ребенком манный пудинг с клубничным вареньем. Когда мы его открыли, то в нос ударил ужасный металлический запах. Вкус был также ужасным. Я сообщила в Prisma, но утром пудинги с тем же сроком по-прежнему продавались”, — написала клиентка в Facebook.

Производитель пудингов фирма Farmi сообщила на своей странице в Facebook, что отозвала данную партию и принесла извинения. ”Дорогой потребитель, в связи с технологическими проблемами мы вынуждены изъять из продажи манный пудинг с клубничным вкусом со сроком 03.06. В случае проблем, пожалуйста, обращайтесь piim@farmi.ee. На очень жаль и извините!”