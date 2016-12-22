Мечтаете о новом внедорожнике? Прекрасно! Ваша мечта вполне может стать реальностью, причем совсем скоро: для этого всего-то и нужно до конца года официально оформить регистрацию по месту жительства в волости Вайвара или городе Нарва-Йыэсуу, что автоматически даст вам право участвовать в розыгрыше нового внедорожника Subaru Forester.

На кон поставлен не только дорогой автомобиль, но и желание волости Вайвара и города Нарва-Ыйэсуу продолжать в качестве объединенного самостоятельного и эффективного самоуправления.

Напомним, что на прошедшем 30 ноября совместном заседании двух собраний города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара депутаты приняли решение об объединении города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара в единое самоуправление.

На этот шаг самоуправления были вынуждены пойти из-за Закона об административной реформе, по которому в самоуправлениях не должно проживать менее 5000 жителей. Поскольку даже после объединения число жителей Вайвара и Нарва-Йыэсуу (в общей сложности 4527 человек) немного не дотянет до этого требования, было принято решение о дополнительной мотивации в виде розыгрыша дорогого внедорожника.

Причем участниками розыгрыша станут все без исключения жители двух данных самоуправлений, внесенные в регистр населения по состоянию на начало 2017 года.

Существует несколько способов перерегистрации: через портал государственных услуг (www.eesti.ee), заполнив бланк в управе или ознакомившись c остальными вариантами на портале www.idavirumaa.ee

По мнению волостного старейшины Вайвара Вейко Лухалайда, розыгрыш внедорожника может стать хорошим стимулом для привлечения новых жителей.

Розыгрыш автомобиля состоится 10 января 2017. Подробная информация появится на портале кампании www.idavirumaa.ee