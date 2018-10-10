Фальшивые деньги в Эстонии: откуда берутся, где реализуются и как обнаруживаются

По утверждению следователя по специальным делам криминального бюро Пыхьяской префектуры Карол Иллак, в Эстонии нет ни одного изготавливающего фальшивые купюры "завода". "Этот риск не окупился бы, потому что Эстония слишком маленькая", — сказала Иллак. Она опирается на статистику. А именно, в таком случае количество случаев фальшивых денег существенно увеличилось бы. Иллак сказала, что люди заказывают фальшивые деньги в даркнете, то есть в "темной сети", где торгуют нелегальными товарами.

По почте нельзя отправлять деньги

По словам старшего инспектора Налогово-таможенного департамента Реэт Ыунапуу, в этом году в центре сортировки посылок Omniva обнаружено 13 посылок, в случае которых заподозрили купюры и при последующей проверке выяснилось, что речь шла о фальшивых деньгах. По сравнению с предыдущим годом, количество в два раза больше.

Продавцы отправляют купюры в конвертах или макси-письмах, что усложняет их обнаружение для работников таможни. "Мы сортируем посылки на основании портфеля рисков и первым делом смотрим, откуда отправлена посылка. Если у нас есть основания считать, что в посылке могут быть наличные деньги, отправка которых по почте запрещена, мы отправляем посылку дальше на рентген", — пояснила Ыунапуу.

Если при просвечивании посылки или конверта выясняется, что внутри с большой вероятностью купюры, его открывают и передают полиции. "Самая большая обнаруженная в посылке сумма была 1000 евро, то есть 20 купюр достоинством 50 евро", — отметила Ыунапуу. Случаи заказа фальшивых денег бывали по всей Эстонии. "Не могу сказать, чтобы заказывали только в Харьюмаа".

Но может случиться, что посылка попадет из центра сортировки в почтовый ящик заказчика, однако и тогда еще нет причины вздохнуть с облегчением. А именно, у "завода" по производству фальшивых денег есть данные заказчиков, и неприятный сюрприз может ожидать позднее оттуда. "Когда в 2016 году обнаружили "завод" в Болгарии, то задним числом у некоторых заказчиков возникли неприятности", — рассказала Ыунапуу.

Владельцу фальшивых денег, когда он становится их владельцем, предстоит самая трудная часть преступления — реализация денег, поиск доверчивого продавца. Поэтому Департамент полиции и погранохраны ходит к предпринимателям проводить профилактическую работу и объясняет, как распознать фальшивые деньги.

Сейчас, по словам Иллак, чиновники сосредоточились на торгующих на ярмарках и фестивалях мелких предпринимателях. "Отрадно признать, что ситуация совсем не такая плохая", — сказала Иллак. Зачастую у продавцов есть надежные приемы, как всего лишь за секунды понять, идет ли речь о фальшивых деньгах или нет. "Кто-то смотрит голограмму, кто-то опять же рельефность".

Больше всего случаев фальшивых денег обнаруживают на фестивалях и торговых площадках, где анонимность покупателей больше и где зачастую нет детекторов для проверки наличных денег.

Все находящиеся в обороте в Эстонии наличные деньги в тот или иной момент попадают в центр наличных денег G4S, через который в течение одного месяца проходит более одного миллиарда евро. Риск-менеджер дивизиона наличных денег G4S Eesti Рауль Реап констатировал, что случаи фальшивых денег не ежедневны, но они все-таки бывают каждую неделю. "Чаще всего встречаются фальшивые купюры достоинством в 20 и 50 евро, но следует признать, что есть и монеты", — добавил Реап. Под видом монеты в 1 или 2 евро пытались дать и какие-нибудь иностранные деньги, но есть и более усердные фальшивомонетчики, которые чеканят монеты. В этом году обнаружено пять монет в 1 евро и 38 монет в 2 евро.

Навыки фальшивомонетчиков улучшаются

Качество фальшивых купюр очень разное. "Поскольку техника развивается, есть возможность и очень точно подделывать купюры", — отметила окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев. Даже только пощупав, можно почувствовать различие материалов разных купюр — некоторые купюры напоминают, например, обычную мелованную бумагу. В то же время следует признать, что другие опять же подделаны так хорошо, что сложно отличить.

По словам Олев, фальшивые деньги заказывают, скорее, молодые люди, зачастую несовершеннолетние, которые не имеют ни малейшего представления о масштабности преступления, но которые умело пользуются компьютером. "Они заказывают из интереса или потому, что кто-то из их сверстников это сделал, но они не осознают, что речь идет о преступлении".