Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября

Имя лица, его личный код и страну личного кода, в случае отсутствия личного кода — дату и место рождения, а также страну проживания.

Данные о том, как именно лицо осуществляет контроль.

Коск рекомендует предприятиям начать заранее выяснять свои отношения собственности. ”В части наиболее простых отношений собственности новое обязательство предполагает лишь небольшие временные затраты, но в случае предприятий с более сложной структурой собственности, когда пайщики и акционеры могут, например, находиться за границей, установление фактического выгодоприобретателя — сложный и требующий времени процесс”, — отметил Коск.

В случае нового предприятия данные о фактическом выгодоприобретателе следует представить в Коммерческий регистр уже на этапе учреждения, вместе с заявлением о внесении фирмы в Коммерческий регистр. Если данные не меняются, правление обязано подтверждать верность данных ежегодно, в момент представления годового отчета. Если же фактический выгодоприобретатель меняется или если данные о фактическом выгодоприобретателе являются неверными, новые данные необходимо представить в регистр в течение 30 дней с момент, когда правлению стало о них известно.

Если фактического выгодоприобретателя установить действительно невозможно, и все возможности сделать это были испробованы, в качестве фактического выгодоприобретателя предприятие должно указать члена высшего органа управления. Также предприятия должны документировать все действия, которые они выполняли для установления фактического выгодоприобретателя, и сохранять данные о таких действиях.

По закону, санкция за неуказание фактического выгодоприобретателя или предоставление неверных данных составляет до 300 штрафных единиц для физического лица (в настоящий момент до 1200 евро) или до 32 000 штрафных единиц для юридического лица. За нарушение обязательства установления фактического выгодоприобретателя закон предусматривает для физического лица денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а для юридического лица денежный штраф в размере до 400 000 евро.

Вступающее в силу с 1 сентября изменение является следствием директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег, долгосрочная цель которой — создать общеевропейскую платформу, которая объединит государственные регистры и позволит контролировать фактических выгодоприобретателей повсюду в Европе. ”Цели данного изменения обоснованы и оно необходимо для увеличения прозрачности и надежности в предпринимательской среде, для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для предотвращения уклонения от уплаты налогов и ограничения числа налоговых преступлений”, — добавил Коск.