Facebook запускает новый раздел с информацией о чрезвычайных ситуациях

Социальная сеть Facebook запускает Crisis Response — новый раздел, где в одном месте будет собрана информация о последних чрезвычайных ситуациях и быстрый доступ к функциям Safety Check. Об этом ”Газете.Ru” сообщила внешняя пресс-служба Facebook в России.

В пресс-службе рассказали, что доступ к Crisis Response будет доступен в ближайшие недели с главной страницы десктопа или через кнопку меню в мобильном приложении. Там будут собраны возможность оповестить своих друзей и близких о том, что вы в безопасности, а также ссылки на статьи, фотографии и видео о чрезвычайной ситуации.

Кроме того, там будет функция ”помощь сообществам” — люди смогут попросить о помощи или оказать ее пострадавшим. Также есть возможность запустить фандрейзинг и собрать помощь для тех, кто пострадал от чрезвычайного происшествия.