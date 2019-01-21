Facebook выделит 7,5 млн долларов на исследования по этике искусственного интеллекта

Deutsche Welle EST

фото иллюстративное REUTERS

Facebook совместно с Техническим университетом Мюнхена (TUM) создадут независимый исследовательский центр по этике в сфере технологий искусственного интеллекта. Грант на 7,5 млн долларов будет использован в течение пяти лет.