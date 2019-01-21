21.01.2019, 20:39

Facebook выделит 7,5 млн долларов на исследования по этике искусственного интеллекта


Deutsche Welle
EST
Facebook выделит 7,5 млн долларов на исследования по этике искусственного интеллекта
фото иллюстративноеREUTERS

Facebook совместно с Техническим университетом Мюнхена (TUM) создадут независимый исследовательский центр по этике в сфере технологий искусственного интеллекта. Грант на 7,5 млн долларов будет использован в течение пяти лет.


Пятилетняя программа предлагает исследование различных аспектов искусственного интеллекта, таких как безопасность, контроль, объективность, передает dw.com.

Результаты работы будут представлены законодателям, предпринимателям и широкой общественности. Средства, выделяемые Facebook, пойдут на начальное финансирование проекта, исследователи ожидают средств и от других заинтересованных партнеров.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии