17.01.2019, 15:20

Facebook удалила несколько сотен связанных с Россией страниц, занимавшихся манипуляцией — среди прочего в странах Балтии

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Gazeta.ru
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Facebook удалила несколько сотен связанных с Россией страниц, занимавшихся манипуляцией — среди прочего в странах Балтии
Kollaaž (Facebook)

Компания Faceook удалила 364 страницы и аккаунта из-за подозрительной и манипулятивной активности, имеющей связь с Россией. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе.

Подчеркивается, что ”недостоверное поведение” распространялось на страны Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, а также в государствах Центральной и Восточной Европы.

Уточняется, что зарегистрированные страницы якобы публиковали материалы против НАТО, а также освещали темы протестного движения и противодействия коррупции. При этом они объявляли себя независимыми новостными ресурсами общего интереса.

Также в компании отметили, что одновременно с этим из Facebook и Instargam были удалены 107 и 41 страница соответственно из-за ”недостоверного поведения”, действующего на территории Украины.

В общей сложности было удалено более 500 страниц.

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