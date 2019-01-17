Facebook удалила несколько сотен связанных с Россией страниц, занимавшихся манипуляцией — среди прочего в странах Балтии

Подчеркивается, что ”недостоверное поведение” распространялось на страны Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, а также в государствах Центральной и Восточной Европы.

Уточняется, что зарегистрированные страницы якобы публиковали материалы против НАТО, а также освещали темы протестного движения и противодействия коррупции. При этом они объявляли себя независимыми новостными ресурсами общего интереса.

Также в компании отметили, что одновременно с этим из Facebook и Instargam были удалены 107 и 41 страница соответственно из-за ”недостоверного поведения”, действующего на территории Украины.

В общей сложности было удалено более 500 страниц.