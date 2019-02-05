Facebook разрешил удалять отправленные сообщения. Но есть ограничение

Для того, чтобы удалить сообщение, нужно два раза коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов — удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого (так работало удаление сообщений в мессенджере до настоящего момента).

Удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после того, как оно было отправлено. Затем новая функция работать перестает.

Facebook сообщил о работе над возможностью удаления отправленных сообщений в чатах более года назад. Это было сделано на фоне появившейся информации о том, что основатель Facebook Марк Цукерберг и другие руководители соцсети могут удалять свои сообщения из чатов так, чтобы они не сохранялись у других участников переписки.

При этом у обычных пользователей до настоящего момента была возможность удалить только собственные сообщения из собственного варианта переписки, другие участники чата продолжали их видеть.