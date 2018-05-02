02.05.2018, 18:46

Facebook представил сервис знакомств. Tinder тут же упал в цене

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bbcrussian.com
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Mark Zuckerberg
Mark ZuckerbergFoto: Stephen Lam/File Photo, REUTERS

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о создании сервиса знакомств на базе крупнейшей в мире социальной сети. Конкурент Tinder, OKCupid и других популярных дейтинг-сервисов будет брать информацию о пользователях из их профилей в "Фейсбуке".

Сразу после презентации нового сервиса акции владельцев Tinder обвалились на 20%.

"Сервис пригодится для построения настоящих долгих отношений, не только для знакомств", — утверждает Цукерберг.

Он упомянул, что каждая третья семья в США сейчас создается благодаря онлайн-знакомствам, и теперь для социальной сети пришло время выйти на этот рынок.

Отдельного приложения для дейтинга у Facebook не будет, сервис встроят в уже существующий функционал социальной сети.

Внешне сервис будет выглядеть примерно так же, как Tinder: можно смотреть фотографии пользователей и писать тем, кто понравился. Сообщения только текстовые: никаких видео и фото.

Facebook знает о своих пользователях значительно больше, чем любой сайт знакомств, но новый сервис обещает использовать только небольшую часть этих данных: фотографии из профиля, набор интересов, место жительства.

Сервис исключает возможность знакомства с людьми, которые уже находятся в вашем списке друзей. Он никак не будет связан с мессенджером Facebook и мессенджером WhatsApp, который также принадлежит социальной сети.

Facebook обещает, что сервис будет работать только у тех, кто этого захочет — без ведома пользователей их профиль желающим познакомиться показывать не будут.

Знакомиться можно будет в группах по интересам или через страницы мероприятий. Для этого нужно разрешить социальной сети показывать ваш профиль участникам этих групп — конечно, в случае, если они тоже пользуются дейтинг-сервисом "Фейсбука".

Цукерберг отметил, что сервис разрабатывается в первую очередь для тех, кто не состоит в отношениях. Тем не менее механизм сервиса никак не ограничивает его работу для людей, указавших в своем профиле, что у них есть постоянный партнер или супруг.

Когда именно заработает сервис, пока неясно.

Акции Tinder падают

Главный игрок на рынке дейтинг-сервисов — это компания Match Group, которой принадлежат популярные Tinder и OkCupid.

Tinder, ставший символом революции в дейтинг-сервисах и их ориентированности на мобильные приложения, во многом зависит от Facebook: именно из этой социальной сети он получает базовые сведения о пользователях.

Однажды такая зависимость уже обернулась проблемами для Tinder. В начале апреля 2018 года дейтинг-сервис был недоступен для многих пользователей из-за того, что Facebook ужесточил правила обращения с данными пользователей. Тогда проблему удалось устранить за сутки.

Сразу после объявления о создании собственного дейтинг-сервиса на базе Facebook акции Match Group начали резкое падение. По итогам торгового дня во вторник, 1 мая, компания потеряла 22% стоимости.

Исполнительный директор Match Group Мэнди Гинсберг заявила, что удивлена решением Facebook открыть сервис для знакомств, но приветствует конкуренцию и уверена, что новый игрок на рынке только поможет развитию индустрии онлайн-знакомств.

Джоуи Левин, руководитель холдинга AIC, которому принадлежит Match Group, пошутил, что новый сервис пойдет на пользу отношениям между США и Россией.

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