Facebook потерял миллион пользователей в Европе

Число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал — с июля по сентябрь — с 376 до 375 миллионов.
Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.
Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.
В то же время в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти. По словам руководителя корпорации Марка Цукерберга, ежедневно во всем мире "свыше двух млрд человек пользуются по меньшей мере одним из ее ресурсов". При этом в ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом "существенных инвестиций".
Как следует из опубликованной во вторник, 30 октября, пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки за указанный период по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов (около 12 млрд евро). Тем не менее, по данным информагентств, это — минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.
Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов (около 1,18 млрд евро).
В начале октября Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook начала расследование в отношении компании после хакерской атаки. Эксперты DPC изучают, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС — в частности, обязанность принять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения безопасности информации о частных лицах.