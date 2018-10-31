Facebook потерял миллион пользователей в Европе

Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.

Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.

В то же время в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти. По словам руководителя корпорации Марка Цукерберга, ежедневно во всем мире "свыше двух млрд человек пользуются по меньшей мере одним из ее ресурсов". При этом в ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом "существенных инвестиций".

Как следует из опубликованной во вторник, 30 октября, пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки за указанный период по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов (около 12 млрд евро). Тем не менее, по данным информагентств, это — минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.

Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов (около 1,18 млрд евро).