31.08.2018, 08:36

Facebook намерен конкурировать с YouTube на рынке интернет-видео


Deutsche Welle
EST
Silicon Valley
Silicon ValleyFoto: Hans Lõugas

Facebook запускает по всему миру сервис Watch, с помощью которого пользовали смогут публиковать свои видео, отслеживать их популярность и зарабатывать на них деньги.

Компания Facebook объявила о глобальном запуске сервиса Facebook Watch, который станет конкурентом крупнейшей платформы интернет-видео YouTube. Facebook Watch будет доступен по всему миру с четверга, 30 августа, говорится в распространенном 29 августа пресс-релизеруководства соцсети.

Сервис действует с августа 2017 года в Соединенных Штатах. Ежедневно около миллионов пользователей посещают его в течение как минимум одной минуты. С начала года общая длительность просмотренных видео выросла в 14 раз, говорится далее в сообщении.

Возможность зарабатывать деньги

Facebook предлагает авторам видеороликов зарабатывать деньги на рекламных паузах. Эта возможность вначале будет предложена на крупных рынках, с сентября — в Германии, указывается в сообщении.

"Благодаря глобальному запуску Watch мы поддерживаем создателей видеороликов и продюсеров в двух важных сферах. Мы помогаем им в монетаризации их видео с помощью рекламных пауз, а также предоставляем новый аналитический инструмент Creator Studio, с помощью которого они могут получить детальную информацию об отклике людей на их контент", — заявил Facebook. Пользователи смогут отслеживать, какие видео понравились их подписчикам и какими из них они поделились со своими френдами.

Watch, как и другие сервисы Facebook, будет недоступен в Китае и ряде других стран, в том числе, Северной Корее. Вначале Watch будет доступен для смартфонов с Android, позже — для Apple iPhone. Кроме того, уже создано приложение для подключенных к Сети телевизоров.

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