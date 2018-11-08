Facebook Messenger разрешит удалять сообщения
В мессенджере Facebook в скором времени появится функция удаления отправленных сообщений, но сделать это можно будет в течение 10 минут.
В мессенджере Facebook в скором времени появится функция удаления отправленных сообщений, но сделать это можно будет в течение 10 минут.
Пользователи Facebook Messenger смогут удалить любое сообщение из чата в течение 10 минут с момента отправления. Таким образом, адресат даже не будет знать о факте отправки, если пользователь успеет стереть сообщение за этот временной промежуток, передает life.ru со ссылкой на Slashgear.
Точную дату появления новой функции разработчики не раскрывают. На странице Facebook Messenger App Store сказано, что обновление выйдет в ближайшее время, сообщают news.ru.
Подобная возможность уже есть во многих мессенджерах и соцсетях. Например, в родственном Facebook Messenger WhatsApp на удаление отправленного сообщения дается целый час.
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