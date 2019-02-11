Facebook активно ищет в Риге кадры для борьбы с манипулированием общественным мнением



Эту информацию подтвердил региональный представитель Facebook Ян Саиджини, при этом он не раскрыл, где именно в Риге будет располагаться Бюро модерации.

Поиск работников все еще продолжается, отбор претендентов проводит предприятие CCC Riga Digital Services. В объявлении говорится, что зарплата сотрудника составит 1200 евро до уплаты налогов. Также обещаны солидные доплаты за работы по выходным, в праздничные дни и в ночное время. Одним из требований, выдвигаемых к кандидатам, является углубленные знания в сфере политики, социальной экономии и культуры Латвии.

Сотрудники рижского бюро Facebook должны будут не только следить за содержанием информации, но также реагировать на жалобы, находить, блокировать и стирать фальшивые профили и манипуляторов общественным мнением.

Идею создания Центра модерации в Риге положительно оценили глава Центра журналистских исследований Re:Baltica Инга Сприньге и директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.