Facebook активно ищет в Риге кадры для борьбы с манипулированием общественным мнением

Для рижского бюро Центра по контролю за содержанием информации соцсети Facebook уже нашли часть из 150 сотрудников, говорящих на латышском, литовском и эстонском языках, в скором времени начнется их обучение. Об этом сообщает Новостная служба телеканала LNT.
Эту информацию подтвердил региональный представитель Facebook Ян Саиджини, при этом он не раскрыл, где именно в Риге будет располагаться Бюро модерации.
Поиск работников все еще продолжается, отбор претендентов проводит предприятие CCC Riga Digital Services. В объявлении говорится, что зарплата сотрудника составит 1200 евро до уплаты налогов. Также обещаны солидные доплаты за работы по выходным, в праздничные дни и в ночное время. Одним из требований, выдвигаемых к кандидатам, является углубленные знания в сфере политики, социальной экономии и культуры Латвии.
Сотрудники рижского бюро Facebook должны будут не только следить за содержанием информации, но также реагировать на жалобы, находить, блокировать и стирать фальшивые профили и манипуляторов общественным мнением.
Идею создания Центра модерации в Риге положительно оценили глава Центра журналистских исследований Re:Baltica Инга Сприньге и директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
Ранее уже сообщалось, что основной задачей рижского подразделения будет проверка того, насколько публикации пользователей отвечают стандартам социальной сети. Сотрудники будут отслеживать публикации на русском, латышском, литовском и эстонском языках, но в будущем круг языков может быть расширен.