Эзотерический магазин Мэрилин Керро приносит приличную прибыль

Участнице российской ”Битвы экстрасенсов” эстонской ведьме Мэрилин Керро и ее сестре принадлежит магазин эзотерической продукции в Старом Таллинне. Экономический отчет фирмы Mecero за 2016 год гласит, что ”каждый может прийти в магазин и приобрести подходящий камень”.

Прибыль предприятия составила 54 363 евро. 54 000 евро из этой суммы было выведено сестрами в качестве дивидендов. В позапрошлом году было выплачено 37 000 дивидендов.

В прошлом году в магазине было три наемных работника (сами сестры Мэрилин и Эвелин себе зарплату не платили), средняя брутто-зарплата которых составила, согласно отчету, около 700 евро. В прошлом году доход магазина от продаж составил 186 000 евро, в 2015 году — 146 000 евро.