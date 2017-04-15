15.04.2017, 19:50

Эзотерический магазин Мэрилин Керро приносит приличную прибыль

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rus.delfi.ee
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Эзотерический магазин Мэрилин Керро приносит приличную прибыль
Foto: Rauno Volmar

Участнице российской ”Битвы экстрасенсов” эстонской ведьме Мэрилин Керро и ее сестре принадлежит магазин эзотерической продукции в Старом Таллинне. Экономический отчет фирмы Mecero за 2016 год гласит, что ”каждый может прийти в магазин и приобрести подходящий камень”.

Прибыль предприятия составила 54 363 евро. 54 000 евро из этой суммы было выведено сестрами в качестве дивидендов. В позапрошлом году было выплачено 37 000 дивидендов.

В прошлом году в магазине было три наемных работника (сами сестры Мэрилин и Эвелин себе зарплату не платили), средняя брутто-зарплата которых составила, согласно отчету, около 700 евро. В прошлом году доход магазина от продаж составил 186 000 евро, в 2015 году — 146 000 евро.

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