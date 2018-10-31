Еженедельный комментарий эксперта SEB: строительный сектор замедляется

Помимо частного сектора, свой вклад в строительство внесло и государство. Правительство из-за его инвестиционной программы в экономически благоприятные времена сильно критиковали. Конечно, государственные инвестиции в то время, когда на строительном рынке и так тесно, неуместны. В то же время, очевидно, что, при использовании для этого преимущественно денежных средств Европейского союза, государство не может произвольно решать, когда именно запускать строительство. Отдельную проблему представляли и кардинальные перемены в понимании того, как быстро растет экономика. Если в начале 2017 года считалось, что экономический рост ограничивается несчастными полутора процентами, то теперь, задним числом, оказалось, что рост ВВП в 2016 году происходил более чем вдвое быстрее. Попытка правительства с помощью инвестиций в строительство разогнать экономический рост при уровне в 1,5% может быть даже разумной, а вот при уровне в 3,5% — естественно, нет.

Высокий спрос не отражается в строительных ценах?

Высокий спрос, по идее, должен отражаться и в более высоких ценах. Ход рассуждений, исходящий из экономической логики, говорит нам, что способность строительных компаний к увеличению предложения относительно неподатлива, и что из-за высокого спроса они могут запрашивать более высокие цены за свои услуги. Хотя цены в строительном секторе критикуются, это странным образом никак не отражается в индексе цен на строительство, составляемом Департаментом статистики. А именно, согласно индексу, рост цен на строительство в последние кварталы ограничивался всего лишь полутора процентами, оставаясь более чем вдвое ниже роста потребительских цен. По состоянию на III квартал 2018 года, рабочая сила в строительстве за год подорожала на 3,1%, строительная техника — на 2,2%, и материалы — всего лишь на 0,3%. Для сравнения, индекс цен производителей промышленной продукции за то же время увеличился на 3,2%, а средний рост зарплаты брутто достигает примерно 7%. При этом ясно, что строительство является одним из наиболее ”серых” секторов эстонской экономики. Зачастую даже генеральный подрядчик не знает, кто там на самом деле работает на его стройке. За длинной вереницей субподрядчиков трудно проследить движение денег, и можно предположить, что значительная часть государственных налогов не платится вовсе. Кроме того, трудовые отношения в этом секторе имеют более неустойчивый характер, чем в других секторах. Конечно, это не способствует составлению адекватной и точной статистики, из-за чего в отношении ценовой статистики следует применять более строгие пределы достоверности, чем в случае многих других статистических показателей.

Быстрые темпы строительства не исказили рынок труда

Наибольшей проблемой строительного сектора на сегодняшний день является рабочая сила. Согласно исследованиям конъюнктуры, начиная с конца весны 2017 года строительные компании называли в качестве главного препятствия для роста своего бизнеса, вместо низкого спроса, нехватку рабочей силы. Помимо проблем для строительных компаний, данная тема важна и в более широком ключе. На пике предыдущего экономического бума трудовая занятость в строительном секторе выросла до более чем 80 000 человек, что означало то, что на стройке работал почти каждый четвертый мужчина в Эстонии! Когда экономический кризис заставил отложить строительный инструмент, у многих не было иной альтернативы, кроме как переправиться через залив в Финляндию. У многих тогдашних ”строителей” отсутствовала какая-либо строительная квалификация, и можно предположить, что в долгосрочной перспективе и для самих людей, и для общества было бы полезнее, если бы они не отказывались от прежней работы в пользу строительства.

Угрожает ли та же самая опасность нам и сегодня? Как ни странно, согласно исследованию Департамента статистики в области рабочей силы, трудовая занятость в строительном секторе в последние годы, наоборот, снижалась. Если в 2015 году в сфере строительства работало 62 000 человек, т. е. почти 10% от всех трудоустроенных, то в прошлом году — лишь 57 000, т. е. 8,7%. Вероятно, это как минимум частично указывает на более обширное использование гастарбайтеров, чем ранее. По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на сентябрь 2018 года, временный вид на работу в области строительства был выдан примерно 5000 иностранцев, большинство из которых — граждане Украины. Кроме того, по оценке людей, хорошо знающих эту сферу деятельности, часть гастарбайтеров прибывает сюда, даже не имея необходимого разрешения. Нарушения закона нельзя одобрять, но, с другой стороны, для удовлетворения временного бума более рационально использовать иностранную рабочую силу, чем оттягивать людей из более производительных в долгосрочной перспективе и более стабильных секторов.

Идут ли темпы строительства на убыль?