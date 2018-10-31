31.10.2018, 09:11

Еженедельный комментарий эксперта SEB: строительный сектор замедляется


Михкель Нестор, экономический аналитик банка SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик банка SEB
 
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Tartu Ülikooli Delta hoone 17.10.18
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Некоторые признаки показывают, что нынешние бурные темпы строительства сейчас замедляются. К счастью, на этот раз строительный бум не привел к крупным искажениям на рынке труда, что позволит экономике лучше адаптироваться к новым условиям.

Строительство как локомотив экономического роста

Происходящее в строительном секторе является животрепещущей темой в течение уже некоторого времени. Согласно статистике по ВВП, именно строительство было основной движущей силой экономического роста в последние кварталы. В результате высокого спроса объемы строительства к настоящему времени выросли даже выше уровня 2007 года. Так радоваться или печалиться возросшей важности строительства? Для паники причин уж точно нет. За увеличением объема строительства стоит целый ряд чисто объективных факторов. Экономическая конъюнктура в последние годы была хорошей, и логично, что предприятиям в такие времена нужно больше площадей для ведения их деятельности. Что касается сферы разработки жилищной недвижимости, то несмотря на большие объемы, новые жилые дома до сих пор хорошо находили себе покупателей. Хотя количество населения Эстонии за 10 лет сократилось, на сегодняшний день работой охвачено гораздо больше людей, чем в 2007 году. В то же время, средняя зарплата брутто достигла 1300 евро, что является довольно значительной суммой даже в Европейском союзе. Это сформировало предпочтения людей и позволило им приобретать вместо старой квартиры в панельном жилом доме новую и современную жилплощадь. Кроме того, буму жилищной недвижимости благоприятствует демография. Нынешние покупатели квартир — это дети эпохи ”поющей революции”, когда в Эстонии рождалось больше детей, чем когда-либо до или после этого.

Помимо частного сектора, свой вклад в строительство внесло и государство. Правительство из-за его инвестиционной программы в экономически благоприятные времена сильно критиковали. Конечно, государственные инвестиции в то время, когда на строительном рынке и так тесно, неуместны. В то же время, очевидно, что, при использовании для этого преимущественно денежных средств Европейского союза, государство не может произвольно решать, когда именно запускать строительство. Отдельную проблему представляли и кардинальные перемены в понимании того, как быстро растет экономика. Если в начале 2017 года считалось, что экономический рост ограничивается несчастными полутора процентами, то теперь, задним числом, оказалось, что рост ВВП в 2016 году происходил более чем вдвое быстрее. Попытка правительства с помощью инвестиций в строительство разогнать экономический рост при уровне в 1,5% может быть даже разумной, а вот при уровне в 3,5% — естественно, нет.

Высокий спрос не отражается в строительных ценах?

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Высокий спрос, по идее, должен отражаться и в более высоких ценах. Ход рассуждений, исходящий из экономической логики, говорит нам, что способность строительных компаний к увеличению предложения относительно неподатлива, и что из-за высокого спроса они могут запрашивать более высокие цены за свои услуги. Хотя цены в строительном секторе критикуются, это странным образом никак не отражается в индексе цен на строительство, составляемом Департаментом статистики. А именно, согласно индексу, рост цен на строительство в последние кварталы ограничивался всего лишь полутора процентами, оставаясь более чем вдвое ниже роста потребительских цен. По состоянию на III квартал 2018 года, рабочая сила в строительстве за год подорожала на 3,1%, строительная техника — на 2,2%, и материалы — всего лишь на 0,3%. Для сравнения, индекс цен производителей промышленной продукции за то же время увеличился на 3,2%, а средний рост зарплаты брутто достигает примерно 7%. При этом ясно, что строительство является одним из наиболее ”серых” секторов эстонской экономики. Зачастую даже генеральный подрядчик не знает, кто там на самом деле работает на его стройке. За длинной вереницей субподрядчиков трудно проследить движение денег, и можно предположить, что значительная часть государственных налогов не платится вовсе. Кроме того, трудовые отношения в этом секторе имеют более неустойчивый характер, чем в других секторах. Конечно, это не способствует составлению адекватной и точной статистики, из-за чего в отношении ценовой статистики следует применять более строгие пределы достоверности, чем в случае многих других статистических показателей.

Быстрые темпы строительства не исказили рынок труда

Наибольшей проблемой строительного сектора на сегодняшний день является рабочая сила. Согласно исследованиям конъюнктуры, начиная с конца весны 2017 года строительные компании называли в качестве главного препятствия для роста своего бизнеса, вместо низкого спроса, нехватку рабочей силы. Помимо проблем для строительных компаний, данная тема важна и в более широком ключе. На пике предыдущего экономического бума трудовая занятость в строительном секторе выросла до более чем 80 000 человек, что означало то, что на стройке работал почти каждый четвертый мужчина в Эстонии! Когда экономический кризис заставил отложить строительный инструмент, у многих не было иной альтернативы, кроме как переправиться через залив в Финляндию. У многих тогдашних ”строителей” отсутствовала какая-либо строительная квалификация, и можно предположить, что в долгосрочной перспективе и для самих людей, и для общества было бы полезнее, если бы они не отказывались от прежней работы в пользу строительства.

Угрожает ли та же самая опасность нам и сегодня? Как ни странно, согласно исследованию Департамента статистики в области рабочей силы, трудовая занятость в строительном секторе в последние годы, наоборот, снижалась. Если в 2015 году в сфере строительства работало 62 000 человек, т. е. почти 10% от всех трудоустроенных, то в прошлом году — лишь 57 000, т. е. 8,7%. Вероятно, это как минимум частично указывает на более обширное использование гастарбайтеров, чем ранее. По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на сентябрь 2018 года, временный вид на работу в области строительства был выдан примерно 5000 иностранцев, большинство из которых — граждане Украины. Кроме того, по оценке людей, хорошо знающих эту сферу деятельности, часть гастарбайтеров прибывает сюда, даже не имея необходимого разрешения. Нарушения закона нельзя одобрять, но, с другой стороны, для удовлетворения временного бума более рационально использовать иностранную рабочую силу, чем оттягивать людей из более производительных в долгосрочной перспективе и более стабильных секторов.

Идут ли темпы строительства на убыль?

Различных мрачных пророчеств о будущем рынка недвижимости в СМИ было уже много, и кажется маловероятным, что нынешние объемы строительства удастся сохранить и в дальнейшем. Статистика о выданных разрешениях на строительство, опубликованная на прошлой неделе, показывает, что, по сравнению с ситуацией год назад, количество разрешений на строительство снижалось уже третий квартал подряд. По сравнению с 2017 годом, в этом году разрешений на строительство жилых помещений выдано на 13% меньше, а в случае нежилых помещений это снижение составляет аж 23%. В перспективе, их количество скорее снизится еще больше. Показатели деловой уверенности предприятий, по сравнению с прошлым годом, ухудшились, и, на фоне ежедневных новостей о близкой смене направления экономического цикла, не видно особого энтузиазма вкладывать деньги в бетон. Спрос на жилищную недвижимость определяют как экономическая среда, так и демография. Хотя трудовая занятость и рост заработной платы в Эстонии по-прежнему очень высокие, количество потенциальных покупателей жилья уже достигло своего максимума. Интерес к ипотечному кредиту достигает пика незадолго до достижения 30-летнего возраста, и на рынке недвижимости в последнее время как раз и доминировало так называемое ”поколение поющей революции”. Если в конце 1980-х годов за год рождалось 25 000 детей, то в независимой Эстонии количество рождений резко снизилось — до всего лишь 13 000 рождений в год. Крупное изменение в демографической ситуации не останется незамеченным на рынке недвижимости. К счастью, экономика Эстонии сейчас стоит на ногах намного увереннее, чем в 2008 году, и одно лишь замедление темпов строительства, по идее, не должно стать трагедией для экономического роста.

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