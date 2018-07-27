Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен латышей. Если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000, пишет Maaleht.
По словам руководителя коммуникационной службы Валгаской волостной управы Пыйм Кама, прежде всего, жители Латвии приезжают к ним в поисках более высокого заработка. ”Некоторые пособия по эту сторону границу тоже выше. Часто бывает, что люди действительно переезжают сюда жить. Сначала приезжают работать, а потом перевозят и семьи. Тем не менее, многие прописки все же фиктивные и эти люди в Валга не проживают”, — сказала Кама.
”Интерес латышей к работе в Эстонии относительно большей и за последние годы, несомненно, вырос. Латыши готовы ехать в Пыльвамаа, Тарту и Таллинн”, — отметила консультант работодателей Валгамааского отделения Кассы по безработице Пилле Мумм.
”У меня муж — эстонец, хотя эта была не главная причина переезда из Риги в Таллинн. Причина была больше экономической”, — рассказывает Санта Тохвер, которая уже семь лет живет в Эстонии.