Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

”У нас у обоих параллельно были маленькие фирмы и в Латвии, и в Эстонии, и как-то естественным образом предпринимательство стало больше развиваться в Эстонии, и в итоге мы поняли, что в Таллинне нам будет легче”.

Женщина выучила эстонский язык и не скучает по своей родине. Она отмечает, что семье с тремя несовершеннолетними детьми, безусловно, в Эстонии легче, чем в Латвии.

Данс переехал в Эстонии десять лет назад, когда его строительной фирме предложили здесь работу. ”Кажется, тут и кризиса-то нет! Сейчас планирую жениться на эстонке”, — рассказывает мужчина.

”Если аппарат Латвии помогает тебе умереть, то аппарат Эстонии помогает тебе жить!” — воодушевлен еще один переехавший в Эстонию латыш Роландс.

”Надежда на Латвию как на правовое государство исчезло. Мы решили с мужем, который является эстонцем, жить в стране, где людям дают жить. Образование для детей тоже намного более дружелюбное, совершенно другой уровень”, — говорит Агита.

”Есть много причин, по которой приехавшие сюда люди остаются. Для кого-то это более подходящий рынок труда, для кого-то — система здравоохранения, для кого-то — менталитет, — рассуждает Эмилс. — Для меня главный факт — это то, что я чувствую себя здесь человеком и получаю зарплату, которая соответствует тому, что я могу предложить”.