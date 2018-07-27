27.07.2018, 16:29

Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

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rus.delfi.ee
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Emīls Markss
Emīls MarkssFoto: Henri-Kristian Kirsip

За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен латышей. Если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000, пишет Maaleht.

По словам руководителя коммуникационной службы Валгаской волостной управы Пыйм Кама, прежде всего, жители Латвии приезжают к ним в поисках более высокого заработка. ”Некоторые пособия по эту сторону границу тоже выше. Часто бывает, что люди действительно переезжают сюда жить. Сначала приезжают работать, а потом перевозят и семьи. Тем не менее, многие прописки все же фиктивные и эти люди в Валга не проживают”, — сказала Кама.

”Интерес латышей к работе в Эстонии относительно большей и за последние годы, несомненно, вырос. Латыши готовы ехать в Пыльвамаа, Тарту и Таллинн”, — отметила консультант работодателей Валгамааского отделения Кассы по безработице Пилле Мумм.

”У меня муж — эстонец, хотя эта была не главная причина переезда из Риги в Таллинн. Причина была больше экономической”, — рассказывает Санта Тохвер, которая уже семь лет живет в Эстонии.

”У нас у обоих параллельно были маленькие фирмы и в Латвии, и в Эстонии, и как-то естественным образом предпринимательство стало больше развиваться в Эстонии, и в итоге мы поняли, что в Таллинне нам будет легче”.

Женщина выучила эстонский язык и не скучает по своей родине. Она отмечает, что семье с тремя несовершеннолетними детьми, безусловно, в Эстонии легче, чем в Латвии.

Данс переехал в Эстонии десять лет назад, когда его строительной фирме предложили здесь работу. ”Кажется, тут и кризиса-то нет! Сейчас планирую жениться на эстонке”, — рассказывает мужчина.

”Если аппарат Латвии помогает тебе умереть, то аппарат Эстонии помогает тебе жить!” — воодушевлен еще один переехавший в Эстонию латыш Роландс.

”Надежда на Латвию как на правовое государство исчезло. Мы решили с мужем, который является эстонцем, жить в стране, где людям дают жить. Образование для детей тоже намного более дружелюбное, совершенно другой уровень”, — говорит Агита.

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”Есть много причин, по которой приехавшие сюда люди остаются. Для кого-то это более подходящий рынок труда, для кого-то — система здравоохранения, для кого-то — менталитет, — рассуждает Эмилс. — Для меня главный факт — это то, что я чувствую себя здесь человеком и получаю зарплату, которая соответствует тому, что я могу предложить”.

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