Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро экстренной помощи

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в воскресенье, 30 сентября. Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Кроме того, Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам. Ранее для получения детальных карт района была задействована спутниковая система Copernicus.

В результате двух землетрясений и вызванных ими цунами на острове Сулавеси погибли не менее 832 человек. По данным местных властей, свыше 500 человек получили травмы.

Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси — Палу с населением более 350 тысяч человек. Счет жертв может пойти на тысячи, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла. Спустя 36 часов после природной катастрофы спасателям не удалось добраться до всех населенных пунктов вдоль побережья острова.