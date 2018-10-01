01.10.2018, 10:40

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро экстренной помощи


Deutsche Welle
EST
Sulawesi maavärin ja tsunami
фото иллюстративноеFoto: ANTARA FOTO, REUTERS

Средства предназначены для ликвидации последствий природной катастрофы, заявил еврокомиссар Христос Стилианидис. В результате землетрясений и цунами на острове Сулавеси погибли более 830 человек.

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в воскресенье, 30 сентября. Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Кроме того, Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам. Ранее для получения детальных карт района была задействована спутниковая система Copernicus.

В результате двух землетрясений и вызванных ими цунами на острове Сулавеси погибли не менее 832 человек. По данным местных властей, свыше 500 человек получили травмы.

Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси — Палу с населением более 350 тысяч человек. Счет жертв может пойти на тысячи, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла. Спустя 36 часов после природной катастрофы спасателям не удалось добраться до всех населенных пунктов вдоль побережья острова.

Еврокомиссия уже выделяла Индонезии экстренную помощь после серии землетрясений в августе. Жертвами стихийных бедствий, произошедших на популярном у туристов острове Ломбок, тогда стали более 500 человек.

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