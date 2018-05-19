Евросоюз вводит новый закон, чтобы обойти санкции США

Евросоюз начал процедуру введения в действие закона, позволяющего обойти международные санкции США. Закон, принятый в 1996 году для защиты европейских компаний, работавших на Кубе, ни разу не был применен.



Так называемый "блокирующий статут" запрещает европейским компаниям подчиняться санкционным мерам, которые влечет за собой нарушение санкций США, а европейским судам — обязывать компании соблюдать эти меры.

Также статут предусматривает возможность присуждения компенсации компаниям, пострадавшим от санкций США.

Дополненная версия закона должна вступить в действие на территории ЕС до 6 августа, когда вступают в силу санкции США против Ирана.

ЕС и Иран против США

О том, что Еврокомиссия попытается обойти санкции США против Ирана, накануне заявил ее глава Жан-Клод Юнкер.

"У нас, у Еврокомиссии и Европейского союза, есть долг: сделать все, что мы можем, для защиты бизнеса, особенно малых и средних компаний", — заявил Юнкер на саммите в Софии.

Он добавил, что процесс обновления и введения в действие закона начнется в пятницу, в 7:30 утра по Гринвичу (9:30 по Москве).

Одновременно Еврокомиссия объявила еще о ряде мер:

Начинается процесс изменения регулятивных норм таким образом, чтобы разрешить Европейскому инвестиционному банку выдавать кредиты на проекты европейских компаний в Иране.

Правительства ЕС призовут обратить внимание на возможность делать "нерегулярные" переводы иранскому Центробанку с тем, чтобы власти Ирана могли получать прибыль от экспорта энергоносителей.

Помощь Ирану продолжится и будет увеличена. Еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Каньете должен посетить Иран на этих выходных.

Иран стал камнем преткновения в отношениях Евросоюза с США, после того как американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из заключенной в 2015 году сделки по ядерной программе Ирана.

В 2015 году Иран заключил соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). с США и ведущими странами об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие части экономических санкций против Тегерана, в том числе — запрета на международную торговлю нефтью.

Ведущие европейские страны называют сделку с Ираном важным фактором международной безопасности. В то же время ряд стран, включая нынешнюю администрацию США и Израиль, считают, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

8 мая Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из соглашения и объявил о возобновлении торговых санкций против этой страны. Они должны полностью вступить в действие спустя 90 дней после этого заявления, то есть 6 августа.

На прошлой неделе США ввели санкции против шести человек и трех компаний, которые, по сведениям Вашингтона, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Почему Евросоюз против

После того как удалось заключить многостороннее соглашение по иранской ядерной программе, крупнейшие компании ЕС спешно открыли филиалы в стране в стремлении отвоевать долю иранского рынка.

В 2017 году экспорт ЕС в Иран (товары и услуги) достиг 10,8 млрд евро (12,9 млрд долларов), а импорт ЕС из Ирана — 10,1 млрд евро (около 11,8 млрд долларов). Эти цифры примерно в два раза превышали показатели 2016 года.

Французская Total подписала многомиллиардный контракт на освоение крупнейшего газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе.

Норвежская Saga Energy подписала договор на три миллиарда долларов на строительство солнечных энергостанций.

Airbus заключил договор на продажу 100 пассажирских самолетов авиакомпании IranAir.

Санкции США, таким образом, угрожают прибыли европейских компаний и рабочим местам в Иране.