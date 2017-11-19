19.11.2017, 09:40

Евросоюз сократит помощь Турции

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Deutsche Welle
EST
Türgi lipp
фото иллюстративноеFoto: BULENT KILIC, AFP

Евросоюз сократит финансовую помощь Турции, сообщает Deutsche Welle.

Такое решение было принято по итогам переговоров стран-членов ЕС по вопросу бюджета на 2018 год.

Отмечается, что было решено уменьшить сумму выделяемых Анкаре средств на €105 млн по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией.

При этом еще €70 млн будут выплачены, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Анкарой принципов правового государства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не нуждается в членстве Европейского союза.

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