Евросоюз сократит финансовую помощь Турции

В ходе согласования бюджета Евросоюза на 2018 год государства ЕС решили уменьшить выплаты Анкаре на 105 млн евро. Еще 70 млн евро перечислят, если Турция будет соблюдать принципы правового государства.

Европейский Союз сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС. В ходе обсуждения бюджетного плана на 2018 год в субботу, 18 января, было решено уменьшить сумму выделяемых Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией.

При этом, как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, еще 70 млн евро будут выплачены, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Анкарой принципов правового государства.

Бюджет на следующий год, который был согласован на заседании Совета ЕС 18 ноября, включает расходы в 144,7 млрд евро. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее. При составлении бюджета страны Евросоюза стремились сохранить "пространство для маневра" в случае "непредвиденных нужд", отмечается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. Проект бюджета должен быть одобрен в течение 14 дней Европарламентом и Советом ЕС.

Турция стала официальным кандидатом в члены Евросоюза в 2004 году. С 2014 по 2020 годы общие выплаты Анкаре в рамках программы поддержки стран-кандидатов должны составить около 4,5 млрд евро. Переговоры о присоединении к ЕС зашли в тупик, в том числе из-за массовых чисток и арестов в Турции после неудавшейся попытки путча летом 2016 года.