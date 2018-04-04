04.04.2018, 13:10

Евросоюз решил закрыть дело против ”Газпрома”

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Lenta.ru
EST 2
Ungari gaas
Ungari gaasFoto: Bela Szandelszky, AP

Еврокомиссия (ЕК) в апреле может принять решение по предложениям ”Газпрома” об урегулировании антимонопольного расследования и закрыть дело без штрафа. Это позволит российской компании избежать выплаты в размере 10 процентов от ее оборота. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, не исключается, что сроки принятия решения будут передвинуты.

Государственная компания в марте 2017 года предложила привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции, Германии и Италии. При этом компания готова пересматривать их каждые два года. ”Газпром” также согласился отменить территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту газа и выразил готовность перенести пункты сдачи газа с тем, чтобы Венгрия, Польша и Словакия получали топливо на границах Литвы и Болгарии. Помимо этого, российская сторона обязалась не требовать от Болгарии возместить ущерб из-за ее отказа от проекта ”Южный поток”.

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Теперь ”Газпром” изменил свое первоначальное предложение, хотя основные тезисы остались неизменными, пишет Reuters. Это произошло после отрицательных отзывов от европейских государств и клиентов. Как пишет агентство, изменения носят технический характер — например, снижение размера вознаграждения ”Газпрома” за услуги, что может позволить клиентам сэкономить миллионы евро.

По данным источников газеты ”Коммерсантъ”, уступки, в частности, касались рынка Прибалтики — после рыночного теста первого варианта предложения ”Газпрома” Польша потребовала оштрафовать компанию. Однако источники издания утверждают, что первое предложение ”Газпрома” не претерпело сильных изменений и наиболее радикальные запросы Варшавы Брюссель отклонил.

Как отмечает газета, антимонопольный директорат ЕК склоняется к одобрению новых предложений ”Газпрома”, хотя пока и не направлял компании официального уведомления. Собеседники издания также высказывают сомнения, что принятие решение по урегулированию антимонопольного расследования состоится в апреле. Как поясняют источники, ЕК придется ”выбрать правильный момент для официального закрытия дела, учитывая растущее напряжение в политических отношениях России и ЕС”.

Антимонопольное разбирательство ЕС в отношении ”Газпрома” начато в 2012 году на фоне обвинений российской стороны в злоупотреблении доминирующим положением на европейском газовом рынке.

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