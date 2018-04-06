Евросоюз поможет Украине в споре с "Газпромом"

Ристори отметил, что транзит газа важен как для Украины, так и для ЕС "в контексте диверсификации путей поставок", приводит его слова "Интерфакс". Представитель Еврокомиссии также обещал, что Брюссель будет помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

ЕС не поддержит "Северный поток-2"

Ристори также сообщил, что ЕС не поддержит проект газопровода "Северный поток-2", так как считает, что он "не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа". "Если газопровод построят, он не будет поддержан со стороны ЕС", — заявил Ристори. По его словам, работа "Северного потока-2" станет нарушением принципов прозрачности, отсутствия дискриминации и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Газовый спор

В конце февраля арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. 30 марта "Газпром" подал жалобу на решение арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Ранее в своем решении по другому иску о контракте на поставку газа в Украину.

арбитраж частично удовлетворил требования российской стороны и обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Таким образом, "Газпром" остался должен "Нафтогазу" примерно 2,6 млрд долларов. 22 марта российская компания оспорила это решение, сочтя, что арбитры превысили свои полномочия при вынесении решений и допустили серьезные процессуальные ошибки.