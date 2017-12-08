Евросоюз начинает перекрывать поток денежной помощи: как это повлияет на бюджет Эстонии?

Министерство финансов считает чрезмерной критику Госконтроля по поводу подготовки к уменьшению потока евроденег, пишет Eesti Päevaleht.

С момента вступления в ЕС Эстония двигается вперед как будто при помощи ”вспомогательных колес”. За последние 15 лет в республику были направлены миллиарды евро безвозвратной помощи. Теперь Евросоюз будет постепенно ”откручивать эти колеса”.

Госконтроль подчеркнул в представленном в начале ноября в Рийгикогу годовом отчете, что в новом бюджетном периоде государство должно подготовиться к уменьшению европоддержки.

На этой неделе Госконтроль представил свой более подробный отчет, отметив, ссылаясь на расчеты Министерства финансов, что европейских средств в новый бюджетный период, то есть, начиная с 2021 года, будет поступать меньше примерно на 40 процентов (на 1,5 миллиарда евро).

В своем отчете Госконтроль отметил, что 90 процентов финансируемой при поддержке ЕС деятельности, по оценке министерств, будет актуальна и после 2020 года.

В качестве примера приводится, что 2014 по 2020 год государство строит дороги, получая на это средства от Евросоюза, и при этом европейское финансирование составляет не менее трети от общего. Также при значительной финансовой помощи ЕС проводится реформа трудоспособности, оказывается несколько услуг рынка труда, поддерживается развитие предпринимательства и регионов.

По словам Рандо Хяргинена, советника отдела госбюджета Министерства финансов, поддержка Эстонии со стороны ЕС уменьшится на 1,2 миллиарда евро.

Министерство якобы просило Госконтроль делать акцент на том, что, по меньшей мере, 60 процентов европоддержки останется, а не на том, что она сократится на 40 процентов.

Хяргинен подчеркнул то, что Госконтроль учел в своих расчетах только те деньги, которые поступают из структурных фондов ЕС.

”К этому добавляются еще пособия по поддержке сельской жизни, рыболовства. У Европейской комиссии есть центральные финансовые источники, доля получаемых средств из которых в следующем периоде увеличится, что компенсирует снижение поступлений в рамках единой финансовой политики ЕС”, пояснил он.

По словам Хяргинена, министерство указало Госконтролю также на то, что у министерств нет смысла спрашивать, желают ли они получать меньше денег в следующем периоде. ”Никто же не скажет, что им евроденег больше не надо”, отметил он.

Хяргинен обращает внимание на то, что если до сих пор бюджетным периодом ЕС были 7 лет, то период использования евроденег обычно составляет 10 лет. Таким образом, поддержка со стороны ЕС уменьшилась бы на 120 млн в год. Это означает, что снижение поддержки приведет к уменьшению госбюджета всего на 1 процент.

В то же время Хяргинен сказал, что расчеты Министерства финансов произведены по действующим правилам, и они могут измениться. Например, скоро из ЕС выйдет Великобритания, то есть потеряется вклад в общую копилку одной из самых богатых стран. Кроме того, в ЕС обсуждают возможность создания единого фонда защиты.

”Конечно, мы не хотим ничего приукрашать”, — отвечает советник тем, кто думает, что министерство смотрит на уменьшение поддержки со стороны ЕС сквозь розовые очки.