Евросоюз изучает возможность замораживать счета в банках в случае паники среди вкладчиков

Страны ЕС изучают возможности ограничения массового снятия средств со счетов в банках, испытывающих проблемы (bank run), сообщает Reuters. По мнению критиков, эта идея может только усилить панику — люди будут снимать деньги со счетов на основании первых же слухов.

Предложение находится в стадии рассмотрения с начала 2017 года. Ограничение паники среди вкладчиков, по мнению авторов предложения, поможет более эффективно помогать финансовым учреждениям, которые испытывают проблемы.

Документ, подготовленный во время председательства Эстонии в ЕС, называет ограничение массового изъятия денег из банков "возможным", отмечая, что в Европе нет единого мнения по поводу такой меры. В предложении предлагается, тем не менее, обеспечить вкладчикам право на изъятие некоторой суммы, достаточной для покрытия оперативных финансовых потребностей. Планируется, что средства на счетах вкладчиков можно будет блокировать на срок до пяти рабочих дней, в экстренных случаях — до 20 рабочих дней.

Между тем, представители банковской отрасли полагают, что ограничение приведет к тому, что вкладчики будут снимать средства со счетов на ранних стадиях возникновения проблем — в том числе и на основании слухов.

Дискуссии по поводу этой модели будут продолжены в сентябре.