Евросоюз и Мексика договорились о новом соглашении о свободной торговле

Евросоюз является для Мексики третьим по величине торговым партнером после США и Китая, пишет агентство Reuters. С 2000 по 2015 год торговый оборот между Мексикой и ЕС вырос более чем в два раза.

Обнуление пошлин на сельскохозяйственную продукцию

Заключение соглашения приведет к обнулению таможенных пошлин на ряд сельскохозяйственной продукции Мексики и позволит диверсифицировать экспорт, говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства иностранных дел Мексики. Договоренность о новом соглашении является "сигналом миру" о значимости "открытого рынка", отмечается в документе.

На следующей неделе ЕС намерен начать переговоры о свободной торговле с Меркосур (экономическим объединением стран в Латинской Америке). В декабре 2017 года Евросоюз также заключил соглашение о свободной торговле с Японией.