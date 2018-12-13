Евросоюз хочет ”наказать” Эстонию за успешную систему залоговой тары

”Питьевая промышленность в Эстонии и так является образцовой. Если у нас вдобавок к системе залоговой тары появится еще одна норма, то это будет похоже на двойное налогообложение”, — говорит член правления Союза производителей прохладительных напитков и пресс-секретарь Coca-Cola в Прибалтике Неле Нормак.

Согласно предложенной Еврокомиссией директиве о т. н. одноразовом пластике, через несколько лет крышки у всех пластиковых бутылок должны крепиться таким образом, чтобы они оставались на бутылке даже после того, как человек выпьет напиток. Проблема заключается в отсутствии на настоящий момент подобного рода технологии. Поднимающаяся пробка, которой оснащены сейчас некоторые спортивные напитки, для газированных напитков не подходит.

Согласно независимой экспертизе, смена пробок обойдется производствам в 3,7 млрд евро. При этом, скорее всего, потребуется смена не только пробок, но и дизайна горлышка бутылок, что будет стоит почти 11 млрд евро.

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп грядущие изменения очень беспокоят, поскольку вызванные требованиями расходы приведут к росту цен на продукты и напитки. Приведенные в исследовании расходы также в итоге лягут на плечи потребителей.

”Мы создали действующую систему, разрушать которую нецелесообразно, — сказала Потисепп. — А вопрос оптимизации процессов производители должны обсудить с государством и найти решения. Для этого нужно время и диалог, а не данное свыше распоряжение, родившееся в тиши кабинета”.