Европейский совет хочет достигнуть соглашения по долгосрочному бюджету ЕС к следующей осени

По словам Ратаса, ЕС должен продолжить поддержку и строительство проектов в области инфраструктуры транспортных и энергетических сетей. ”Эстония, Латвия и Литва нуждаются в быстром и перспективном сообщении с остальной Европой, которое поможет нам лучше интегрироваться в единый рынок. Это же означает создание трансграничных соединений”, — считает премьер-министр, приводя в пример строительство Rail Baltic.

Политика сплочения является важнейшим инвестиционным средством Европейского союза, и по словам Ратаса, в следующем долгосрочном бюджете она должна способствовать росту экономического благосостояния и конкурентоспособности государств-членов и разных регионов. ”Наш опыт показывает, что политика сплочения является отличным средством для осуществления необходимых реформ. Несмотря на стремительное экономическое развитие Эстонии, уменьшение объема выделяемых средств и рост доли самофинансирования политики сплочения должны осуществляться более плавно”, — отметил премьер-министр.

По заявлению Ратаса, для всех сельхозпроизводителей Европейского союза необходимо создать равные условия конкуренции на едином рынке. ”Прямые субсидии для сельского хозяйства Эстонии и других стран Балтии — самые низкие в Европейском союзе. Согласно находящимся сейчас на столе Европейской комиссии предложениям, они достигли бы лишь 76% от среднего по Европейскому союзу на гектар к 2027 году. В то же время затраты нашего сельского хозяйства на производство намного выше среднего по Европейскому союзу”, — сказал премьер-министр. ”Мы обеспокоены таким неравным обращением. Перед началом работы Европейского совета я встречался с нашими фермерами, и они требовали равных условий конкуренции. Уравнение прямых субсидий, по нашей оценке, должно осуществляться значительно быстрее, нынешнего предложения комиссии недостаточно”, — подчеркнул Ратас.

По словам премьер-министра, для достижения общих целей необходимо найти способы для сохранения сегодняшнего объема бюджета и в будущем.